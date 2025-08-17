Каковы были требования Путина во время перегоров на Аляске: обнародован перечень

Во время встречи в США Владимир Путин озвучил ряд требований, которые Москва рассматривает как основу для завершения войны против Украины.

Перечень требований со ссылкой на анонимные источники обнародовало издание Reuters.

Какими были требования Трампа во время встречи на Аляске

По данным издания, среди ключевых требований РФ по прекращению войны на территории Украины есть:

Отказ Украины от Донбасса . Киев должен полностью покинуть территории Донецкой и Луганской областей. Взамен Россия готова заморозить линию фронта на юге — в Херсонской и Запорожской областях.

. Киев должен полностью покинуть территории Донецкой и Луганской областей. Взамен Россия готова заморозить линию фронта на юге — в Херсонской и Запорожской областях. Крым . Москва требует официального признания своей власти над полуостровом, аннексированным в 2014 году.

. Москва требует официального признания своей власти над полуостровом, аннексированным в 2014 году. Запрет на вступление Украины в НАТО . В перспективе Киев не сможет стать членом Североатлантического союза, но Россия допускает возможность предоставления Украине отдельных гарантий безопасности вне НАТО.

. В перспективе Киев не сможет стать членом Североатлантического союза, но Россия допускает возможность предоставления Украине отдельных гарантий безопасности вне НАТО. Санкции . Кремль ожидает ослабления по крайней мере части западных ограничений против России.

. Кремль ожидает ослабления по крайней мере части западных ограничений против России. Язык и религия. Требование предоставить русскому языку официальный статус в частях или на всей территории Украины, а также гарантировать деятельность Русской православной церкви, которую СБУ обвиняет в сотрудничестве с агрессором.

Что получит Украина в случае согласия:

Россия готова отказаться от небольших занятых территорий в Сумской и Харьковской областях (около 440 кв. км).

Также обещает прекращение боевых действий, но только после заключения комплексного соглашения, без предварительного перемирия.

Как отмечает издание, президент США Дональд Трамп видит значительный прогресс в переговорах с российским диктатором и считает, что Украина должна согласиться на такие условия.

Президент Владимир Зеленский планирует обсудить возможный вариант урегулирования во время визита в Вашингтон в понедельник, 18 августа.

Напомним, что накануне встречи Зеленского с Трампом европейские лидеры проведут переговоры Коалиции желающих, которую инициировал президент Франции Эммануэль Макрон.

Согласно сообщению СМИ, ранее американский лидер заявлял, что Путин не изменил своих взглядов и стремится получить всю Донецкую и Луганскую области.

