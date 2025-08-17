Якими були вимоги Путіна під час перегорів на Алясці: оприлюднено перелік

Під час зустрічі у США Володимир Путін озвучив низку вимог, які Москва розглядає як основу для завершення війни проти України.

Перелік вимог із посиланням на анонімні джерела оприлюднило видання Reuters.

Якими були вимоги Трампа під час зустрічі на Алясці

За даними видання, серед ключових вимог РФ щодо припинення війни на території України є:

Відмова України від Донбасу . Київ має повністю залишити території Донецької та Луганської областей. Натомість Росія готова заморозити лінію фронту на півдні — у Херсонській та Запорізькій областях.

. Київ має повністю залишити території Донецької та Луганської областей. Натомість Росія готова заморозити лінію фронту на півдні — у Херсонській та Запорізькій областях. Крим . Москва вимагає офіційного визнання своєї влади над півостровом, анексованим у 2014 році.

. Москва вимагає офіційного визнання своєї влади над півостровом, анексованим у 2014 році. Заборона вступу України до НАТО . У перспективі Київ не зможе стати членом Північноатлантичного союзу, але Росія допускає можливість надання Україні окремих гарантій безпеки поза НАТО.

. У перспективі Київ не зможе стати членом Північноатлантичного союзу, але Росія допускає можливість надання Україні окремих гарантій безпеки поза НАТО. Санкції . Кремль очікує послаблення принаймні частини західних обмежень проти Росії.

. Кремль очікує послаблення принаймні частини західних обмежень проти Росії. Мова та релігія. Вимога надати російській мові офіційний статус у частинах або на всій території України, а також гарантувати діяльність Російської православної церкви, яку СБУ звинувачує у співпраці з агресором.

Що отримає Україна у разі згоди:

Росія готова відмовитися від невеликих зайнятих територій у Сумській та Харківській областях (близько 440 кв. км).

Також обіцяє припинення бойових дій, але лише після укладання комплексної угоди, без попереднього перемир’я.

Як зазначає видання, президент США Дональд Трамп бачить значний прогрес у перемовинах із російським диктатором і вважає, що Україна має погодитися на такі умови.

Президент Володимир Зеленський планує обговорити можливий варіант урегулювання під час візиту до Вашингтона у понеділок 18 серпня.

Нагадаємо, що напередодні зустрічі Зеленського з Трампом європейські лідери проведуть переговори Коаліції охочих, яку ініціював президент Франції Еммануель Макрон.

Згідно з повідомленням ЗМІ, раніше американський лідер заявляв, що Путін не змінив своїх поглядів та прагне отримати всю Донецьку та Луганську області.

