В Чебоксарах атакован завод Прогресс, производящий компоненты для ракет РФ и Шахедов
- В Чебоксарах атакован завод ВНИИР-Прогресс, производящий навигационные системы для российских ракет и дронов.
- После удара на территории предприятия зафиксирован пожар, о последствиях сообщают очевидцы и OSINT-источники.
В российских Чебоксарах подверглось атаке оборонное предприятие ВНИИР-Прогресс, производящее навигационные модули и антенны для ракет Искандер-М, Калибр и дронов Шахед.
По данным очевидцев и OSINT-анализа, на территории завода возник пожар.
Атака на завод Прогресс в Чебоксарах 10 июня: что известно
Атаку на завод Прогресс в Чебоксарах 10 июня подтверждают фотографии и видео публикуемые местными жителями. На кадрах можно увидеть густой дым, окутывающий город.
По данным OSINT-аналитиков, административное здание завода ВНИИР-Прогресс в Чебоксарах, вероятно, существенно разрушено.
Между тем губернатор Чувашской республики РФ Олег Николаев сообщил, что Чебоксары подверглись ракетной атаке.
Отметим, что, по данным Главного управления разведки Минобороны Украины, ВНИИР-Прогресс производит для российской армии антенны Комета, защищающие дроны типа Шахед от украинских средств РЭБ.
Также завод занимается производством спутниковых ГНСС-приемников и антенн для систем Glonass, GPS и Galileo, применяемых в ракетах комплексов Искандер-М и Калибр.
Напомним, 5 мая стало известно, что Силы обороны Украины нанесли масштабный удар по военному заводу Прогресс в Чебоксарах и нефтеперерабатывающих объектах в Ленинградской области, использовав ракеты F-5 Flamingo.
Также дроны атаковали завод Прогресс в Чебоксарах в ноябре 2025 года.