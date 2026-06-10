В российских Чебоксарах подверглось атаке оборонное предприятие ВНИИР-Прогресс, производящее навигационные модули и антенны для ракет Искандер-М, Калибр и дронов Шахед.

По данным очевидцев и OSINT-анализа, на территории завода возник пожар.

Атака на завод Прогресс в Чебоксарах 10 июня: что известно

Атаку на завод Прогресс в Чебоксарах 10 июня подтверждают фотографии и видео публикуемые местными жителями. На кадрах можно увидеть густой дым, окутывающий город.

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По данным OSINT-аналитиков, административное здание завода ВНИИР-Прогресс в Чебоксарах, вероятно, существенно разрушено.

Между тем губернатор Чувашской республики РФ Олег Николаев сообщил, что Чебоксары подверглись ракетной атаке.

Отметим, что, по данным Главного управления разведки Минобороны Украины, ВНИИР-Прогресс производит для российской армии антенны Комета, защищающие дроны типа Шахед от украинских средств РЭБ.

Также завод занимается производством спутниковых ГНСС-приемников и антенн для систем Glonass, GPS и Galileo, применяемых в ракетах комплексов Искандер-М и Калибр.

Напомним, 5 мая стало известно, что Силы обороны Украины нанесли масштабный удар по военному заводу Прогресс в Чебоксарах и нефтеперерабатывающих объектах в Ленинградской области, использовав ракеты F-5 Flamingo.

Также дроны атаковали завод Прогресс в Чебоксарах в ноябре 2025 года.

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