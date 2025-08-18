Сырский объяснил, почему россиянам удалось продвинуться возле Покровска и Доброполья

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский назвал две причины, почему оккупационные войска быстро продвинулись в районе Покровска и Доброполья, где уже удалось стабилизировать ситуацию.

В интервью РБК-Украина он заявил, что враг применяет там так называемую тактику тысячи порезов — то есть наступление на широком фронте малых штурмовых групп.

Причины быстрого продвижения врага в районе Покровска и Доброполья

— Он имел определенный успех, когда его группы продвинулись до 10-12 км к нескольким нашим населенным пунктам и внезапно там появились. Почему так произошло? Потому что местность там, во-первых, изобилует большим количеством оврагов, рек — участков, природные свойства которых позволяют скрытно передвигаться. А летом еще и много растительности, то есть трудно осуществлять контроль над линией боевого столкновения, — пояснил Сырский.

А второй причиной он назвал то, что, к сожалению, Силы обороны не имеют здесь сплошной линии фронта, поэтому враг воспользовался этим и продвинулся.

— Но после того как был принят ряд решительных мер, переброшены дополнительные силы и средства наших десантных частей, мы зачистили населенные пункты и участки местности, и победный настрой врага сменился на отчаяние. Их публикации в соцсетях сначала имели тональность “вперед, победа”, а сейчас — “в окружении, конец”. То есть все дошло до своего логического завершения, — подытожил главком.

Ситуация вблизи Покровска и Доброполья на 18 августа

По данным Генштаба ВСУ на 18 августа, проведение стабилизационных действий в направлении Доброполья Донецкой области продолжается.

Кроме того, на прошлой неделе силами 7 корпуса Десантно-штурмовых войск и смежных подразделений зачищен от вражеских групп и одиночных оккупантов город Покровск.

— За прошедшие сутки в результате активных действий украинские подразделения продвинулись вперед в нескольких локациях и закрепились на позициях, — говорят в Генштабе.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 272-е сутки.

