Сирський пояснив, чому росіянам вдалося просунутися біля Покровська і Добропілля

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський назвав дві причини, чому окупаційні війська швидко просунулися в районі Покровська та Добропілля, де вже вдалося стабілізувати ситуацію.

В інтервʼю РБК-Україна він заявив, що ворог застосовує там так звану тактику тисячі порізів – тобто наступ на широкому фронті малих штурмових груп.

Причини швидкого просування ворога в районі Покровська і Добропілля

– Він мав певний успіх, коли його групи просунулись до 10-12 км до декількох наших населених пунктів і раптово там з’явилися. Чому так сталося? Тому що місцевість там, по-перше, рясніє великою кількістю ярів, річок – ділянок, природні властивості яких дозволяють приховано пересуватись. А влітку ще й багато рослинності, тобто важко здійснювати контроль над лінією бойового зіткнення, – пояснив Сирський.

А другою причиною він назвав те, що, на жаль, Сили оборони не мають тут суцільної лінії фронту, тому ворог скористався цим і просунувся.

– Але після того як було вжито низку рішучих заходів, перекинуті додаткові сили і засоби наших десантних частин, ми зачистили населені пункти та ділянки місцевості, і переможний настрій ворога змінився на відчай. Їхні публікації у соцмережах спочатку мали тональність “вперед, перемога”, а зараз – “в оточенні, кінець”. Тобто все дійшло до свого логічного завершення, – підсумував головком.

Ситуація поблизу Покровська і Добропілля на 18 серпня

За даними Генштабу ЗСУ на 18 серпня, проведення стабілізаційних дій на напрямку Добропілля Донецької області продовжується.

Крім того, минулого тижня силами 7 корпусу Десантно-штурмових військ і суміжних підрозділів зачищено від ворожих груп та одиночних окупантів місто Покровськ.

– Минулої доби в результаті активних дій українські підрозділи просунулися вперед у декількох локаціях та закріпились на позиціях, – кажуть в Генштабі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 272-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

