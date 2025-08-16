ВСУ имеют успехи на направлении Доброполья и Покровска: Зеленский заслушал Сырского

Ситуация на некоторых участках фронта остается достаточно напряженной. ВСУ продолжают героически защищать позиции вдоль всей линии соприкосновения.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Об этом лидер государства сообщил в своем Telegram.

Зеленский заслушал доклад Сырского по ситуации на фронте: что известно

ВСУ добились успеха вблизи Доброполья и Покровска. Президент отметил подразделения 1-го корпуса Национальной гвардии Украины Азов, подразделения 7-го корпуса десантно-штурмовых войск, подразделения 38-й отдельной бригады морской пехоты имени гетмана Петра Сагайдачного, а также подразделения нашей 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр.

— Продолжается уничтожение оккупантов, которые пытались просочиться вглубь наших позиций. Есть важное пополнение обменного фонда для Украины российскими военными, — написал Зеленский.

Также Сырский рассказал о ситуации в Сумской, Харьковской и Запорожской областях.

Зеленский подчеркнул, что в ближайшие дни враг может усилить давление и нанести новые удары по позициям украинских защитников. Президент считает целью давления врага — создать более выгодные условия для собственных политических торгов на международном уровне.

— Фиксируем передвижения и приготовления российских войск. Конечно, будем противодействовать — если нужно, то и асимметрично. Я попросил Главнокомандующего поговорить с боевыми командирами, — написал Зеленский.

