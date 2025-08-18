От кредитов до испытаний: в Украине создана платформа для производителей оружия

Отныне для производителей украинского оружия и военной техники создана единая платформа с ключевыми государственными инструментами, которые помогают быстрее разрабатывать, масштабировать и совершенствовать свою продукцию для нужд Украинской армии.

Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.

Новая платформа для производителей украинского оружия: что известно

Украинская оборонная промышленность — это динамичная экосистема государственных и частных компаний, которые производят оружие для Сил обороны.

Сейчас смотрят

— Во исполнение поручения президента Украины запускаем онлайн-платформу zbroya.gov.ua, — отметил министр.

По словам Шмыгаля, отныне платформа должна стать единой экосистемой для украинских оружейников.

На сайте, подчиненном Минобороны Украины, есть все необходимое: программы кредитования, грантовая программа Brave1 для поддержки стартапов, разработчиков и инноваторов, работающих над defense tech решениями, возможности для испытаний и кодификации изделий, цифровая библиотека комплектующих, информация о бронировании работников критических предприятий, а также образовательные программы и вакансии, в том числе для ветеранов, которые хотят приобщиться к оборонной индустрии.

Кроме того, онлайн-платформа будет дополнена нормативной базой из сферы оборонной отрасли и актуальными новостями, а в ближайшее время появится программа лизинговой поддержки на приобретение средств производства, техники и оборудования.

Напомним, что в течение июля Минобороны одобрило около около 140 видов нового вооружения и военной техники.

Это боеприпасы, беспилотные авиационные системы, наземные роботизированные комплексы, системы РЭБ/РЭР, а также средства оптического оборудования и связи, автомобильная техника и бронетранспорт.

Подавляющее большинство этих разработок создано отечественными производителями.

Источник : Минобороны

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.