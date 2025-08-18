Від кредитів до випробувань: в Україні створено платформу для виробників зброї

Відтепер для виробників української зброї та військової техніки створено єдину платформу з ключовими державними інструментами, що допомагають швидше розробляти, масштабувати й удосконалювати свою продукцію для потреб Української армії.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

Нова платформа для виробників української зброї: що відомо

Українська оборонна промисловість — це динамічна екосистема державних і приватних компаній, які виробляють зброю для Сил оборони.

— На виконання доручення президента України запускаємо онлайн-платформу zbroya.gov.ua, — зазначив міністр.

За словами Шмигаля, відтепер платформа має стати єдиною екосистемою для українських зброярів.

На сайті, підпорядкованому Міноборони України, є все необхідне: програми кредитування, грантова програма Brave1 для підтримки стартапів, розробників та інноваторів, які працюють над defense tech рішеннями, можливості для випробувань та кодифікації виробів, цифрова бібліотека компонентів, інформація про бронювання працівників критичних підприємств, а також освітні програми та вакансії, зокрема для ветеранів, які хочуть долучитися до оборонної індустрії.

Крім того, онлайн-платформа буде доповнена нормативною базою зі сфери оборонної галузі та актуальними новинами, а найближчим часом з’явиться програма лізингової підтримки на придбання засобів виробництва, техніки та обладнання.

Нагадаємо, що протягом липня Міноборони схвалило схвалило близько 140 видів нового озброєння і військової техніки.

Це боєприпаси, безпілотні авіаційні системи, наземні роботизовані комплекси, системи РЕБ/РЕР, а також засоби оптичного обладнання та зв’язку, автомобільна техніка та бронетранспорт.

Переважна більшість цих розробок створена вітчизняними виробниками.

Джерело : Міноборони

