ВСУ освободили Золотой Колодец и Петровку Донецкой области

Бойцы Десантно-штурмовых войск ВСУ освободили от оккупантов населенные пункты Золотой Колодец и Петровка Донецкой области.

Освобождение Золотого Колодца и Петровки: что известно

— Подразделениями 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады и 82 отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады ДШВ ВС Украины проведены успешные штурмовые действия, в результате которых населенные пункты Золотой Колодец и Петровка полностью очищены от российских оккупантов, — говорится в сообщении.

В командовании ДШВ отмечают, что противник понес значительные потери в живой силе, вооружении и военной технике, а часть оккупантов взяты в плен и переданы в обменный фонд.

Подробности обещают рассказать позже.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 272-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

