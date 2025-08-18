Укр Рус
2 мин.

ВСУ освободили Золотой Колодец и Петровку Донецкой области

Донецька область
Фото: УНИАН

Бойцы Десантно-штурмовых войск ВСУ освободили от оккупантов населенные пункты Золотой Колодец и Петровка Донецкой области.

Освобождение Золотого Колодца и Петровки: что известно

— Подразделениями 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады и 82 отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады ДШВ ВС Украины проведены успешные штурмовые действия, в результате которых населенные пункты Золотой Колодец и Петровка полностью очищены от российских оккупантов, — говорится в сообщении.

В командовании ДШВ отмечают, что противник понес значительные потери в живой силе, вооружении и военной технике, а часть оккупантов взяты в плен и переданы в обменный фонд.

Подробности обещают рассказать позже.

Золотий Колодязь
Золотий Колодязь Донецької області. Фото: Deep State
Петрівка
Петрівка Донецької області. Фото: Deep State
Золотий Колодязь
Петрівка

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 272-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Армия РоссииВойна в УкраинеДонецкая областьдшвВСУ
