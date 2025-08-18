ЗСУ звільнили Золотий Колодязь та Петрівку Донецької області
Бійці Десантно-штурмових військ ЗСУ звільнили від окупантів населені пункти Золотий Колодязь та Петрівка Донецької області.
Звільнення Золотого Колодязя і Петрівки: що відомо
– Підрозділами 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади та 82 окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ДШВ ЗС України проведено успішні штурмові дії, у результаті яких населені пункти Золотий Колодязь та Петрівка повністю очищені від російських окупантів, – мовиться у повідомленні.
У командуванні ДШВ зауважують, що противник зазнав значних втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці, а частину окупантів взято в полон та передано до обмінного фонду.
Подробиці обіцяють розповісти згодом.
У Генштабі ЗСУ уточнили, що із 4 до 17 серпня у Донецькій області зачищено від окупантів наступні населені пункти: Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе та Золотий Колодязь.
За його даними, противник зазнав значних втрат у живій силі.
За даними на 17 серпня, вони становлять:
- безповоротні – 984;
- санітарні – 355;
- взято в полон – 37 осіб.
Крім того, за цей період знищено та пошкоджено 11 танків, 8 ББМ, 112 одиниць авто- та мототехніки, одну РСЗВ, 22 гармати та 106 БпЛА різних типів.
– Минулої доби в результаті активних дій українські підрозділи просунулися вперед у декількох локаціях та закріпились на позиціях, – додали у Генштабі.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 272-гу добу.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 272-гу добу.