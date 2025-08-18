ЗСУ звільнили Золотий Колодязь та Петрівку Донецької області

Бійці Десантно-штурмових військ ЗСУ звільнили від окупантів населені пункти Золотий Колодязь та Петрівка Донецької області.

Звільнення Золотого Колодязя і Петрівки: що відомо

– Підрозділами 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади та 82 окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ДШВ ЗС України проведено успішні штурмові дії, у результаті яких населені пункти Золотий Колодязь та Петрівка повністю очищені від російських окупантів, – мовиться у повідомленні.

У командуванні ДШВ зауважують, що противник зазнав значних втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці, а частину окупантів взято в полон та передано до обмінного фонду.

Подробиці обіцяють розповісти згодом.

У Генштабі ЗСУ уточнили, що із 4 до 17 серпня у Донецькій області зачищено від окупантів наступні населені пункти: Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе та Золотий Колодязь.

За його даними, противник зазнав значних втрат у живій силі.

За даними на 17 серпня, вони становлять:

безповоротні – 984;

санітарні – 355;

взято в полон – 37 осіб.

Крім того, за цей період знищено та пошкоджено 11 танків, 8 ББМ, 112 одиниць авто- та мототехніки, одну РСЗВ, 22 гармати та 106 БпЛА різних типів.

– Минулої доби в результаті активних дій українські підрозділи просунулися вперед у декількох локаціях та закріпились на позиціях, – додали у Генштабі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 272-гу добу.

Джерело : Генштаб ЗСУ

