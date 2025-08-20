Куда пойти в Киеве на День Независимости: интересные события, которые нельзя пропустить

24 августа украинцы будут отмечать главный государственный праздник — День Независимости Украины. По этому случаю в столице состоится ряд культурных и спортивных мероприятий.

Факты ICTV узнавали, куда пойти в Киеве на День Независимости 2025 и подготовили подборку событий, которые можно посетить в этот день.

День Независимости: куда пойти в Киеве

Традиционный забег в вышиванках на ВДНХ

Среди событий в Киеве на День Независимости 2025 — Традиционный забег в вышиванках. Забег начнется в 7:00 в Урбан-парке. Участники смогут выбрать дистанции на 5, 10 или 21 км, а также присоединиться к скандинавской ходьбе или детским забегам.

Сейчас смотрят

Детали:

Стоимость участия на данный момент составляет 1400 гривен.

Часть собранных средств будет передана на благотворительность.

Для военнослужащих участие бесплатное.

Это мероприятие уже стало символом соединения спорта и украинских традиций. Для многих бегунов это не только физическое испытание, но и способ поддержать армию и выразить благодарность. Зарегистрироваться на забег можно до 22 августа.

День открытых дверей в Музее книги и книгопечатания Украины

По адресу ул. Лаврская, 9 все желающие смогут бесплатно ознакомиться с коллекцией старопечатных книг и книжных артефактов.

Среди экспонатов:

первые украинские печатные издания,

исторические печатные станки,

редкие предметы книжной культуры.

Музей станет прекрасной возможностью почувствовать преемственность украинской книжной традиции.

Куда пойти в Киеве на День Независимости 2025 ценителям искусства

Выставка Херсон. Степ держит в Мыстецком арсенале

Экспозиция посвящена стойкости и культуре юга Украины.

В центре выставки:

архивные материалы, фото и видео из Херсонской области, снятые до полномасштабной войны,

три фильма Романа Бондарчука и Дарьи Аверченко: Украинские шерифы, Редакция и Вулкан.

Часть выставки включает личные архивы и свидетельства военных преступлений, что придает ей особое эмоциональное измерение. Организаторы подчеркивают: Херсонщина предстает не только как территория потерь, но и как символ силы, творчества и восстановления.

Выставка Украинский Донбасс шестидесятников в Музее шестидесятников

До 31 августа здесь можно увидеть экспозицию, посвященную творчеству и гражданской позиции Ивана Дзюбы, Василия Стуса, Алексея Тихого, Аллы Горской и других деятелей.

Выставка объединяет архивные документы, материалы и личные истории художников, которые бросали вызов советской системе. Она напоминает о силе слова и искусства, которые тогда боролись за свободу, а сегодня снова являются чрезвычайно актуальными.

Выставка художественного стекла Берегите планету Земля

Посетители будут иметь возможность увидеть более 150 авторских работ четырех мастеров Киевского завода художественного стекла — Олега Гущина, Ивана Аполлонова, Владимира Геншке и Альберта Балабина.

Экспозиция поднимает тему ответственности человека перед природой и призывает беречь окружающую среду, особенно во время войны. Эта выставка будет интересна как для знатоков искусства, так и для тех, кто впервые знакомится с уникальным миром художественного стекла.

День Независимости Украины 2025: куда пойти в Киеве меломанам

Не только ценители искусства и активного образа жизни найдут, чем себя занять в День Независимости. Также для любителей музыки и украинского творчества запланировано много интересных событий, среди которых концерты, выступления и специальные программы, которые позволят окунуться в атмосферу национальной культуры и почувствовать праздничное настроение.

Куда сходить в Киеве на День Независимости меломанам:

Ко Дню Независимости Украины всех любителей украинской музыки ждет особое событие, а именно концерт симфонического оркестра GosOrchestra, в репертуаре которого прозвучат украинские песни Україна, Київ мій, Хрещатик, а также хиты Океана Эльзы, ВВ, Скрябина и других исполнителей. Музыканты подготовили специальную программу, которая сочетает симфоническое звучание с украинской традицией.

Мероприятие состоится на террасе River Mall по адресу: Днепровская набережная, 12. Стоимость билетов составляет 400−1190 гривен. Это прекрасная возможность насладиться живым исполнением в летний вечер под открытым небом.

Группа KARNA тоже подготовит свой особый концерт ко Дню Независимости. В репертуаре группы энергичный гуцул-метал, символизирующий непокорность, силу и горную свободу. Их музыка — это протест, прямота и любовь к родной земле, которая раздается по всей Украине.

Концерт состоится под открытым небом в В’ЯВА по адресу проспект Глушкова, 1. Стоимость билетов: 350−1000 гривен. Это возможность для всех ценителей живых выступлений почувствовать мощную энергетику современного украинского рока.

Ко Дню Независимости состоится и концерт группы Хорея Козацька, в репертуаре которой украинские народные песни, городские романсы, марши и стрелецкие песни, канты и псалмы. Музыка группы позволяет окунуться в настоящую атмосферу национальной культуры и истории.

Концерт пройдет в Национальной филармонии Украины по адресу: Владимирский спуск, 2. Стоимость билетов от 200 гривен.

Ко Дню Независимости в Киеве состоится особое музыкальное событие для любителей ретро. Вас ждет живой концерт группы Мова и лекция Альберта Цукренка о золотых десятилетиях украинской эстрады. В репертуаре хиты Киев мой, Украина, Ночь над Карпатами и другие известные песни, которые точно подарят праздничное настроение.

Концерт состоится в Caribbean Club. Стоимость билетов составляет 800–1100 гривен, а атмосфера обещает быть теплой и непринужденной. Это прекрасная возможность насладиться украинской музыкой и окунуться в праздничную атмосферу.

Актуальное расписание этого и других событий, а также билеты — на caribbean.com.ua и peppersclub.com.ua.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.