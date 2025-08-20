МВД, Recovery и Укрзализныця презентовали фотопроект Світло нескорених ко Дню Независимости

Министерство внутренних дел представило фотовыставку Світло нескорених, посвященную 34-й годовщине независимости Украины.

Экспозиция объединяет 34 фотографии, которые рассказывают о тех, кто ежедневно сохраняет независимость нашего государства. Проект реализован в сотрудничестве с Национальной сетью реабилитационных центров для раненых военных Recovery и АО Укрзализныця.

Фотовыставка Світло нескорених ко Дню Независимости

Выставка размещена на центральных железнодорожных вокзалах Днепра, Одессы, Харькова, Львова и Николаева до 8 сентября, чтобы миллионы пассажиров смогли увидеть и почувствовать через объективы авторов глубину пережитого и силу национального единства.

Также экспозицию с фотографиями можно посмотреть онлайн на сайте МВД.

Цель проекта — не только почтить память героев современности, но и зафиксировать для истории моменты, ставшие символами нашей борьбы.

В экспозиции — фотографии, отражающие подвиг органов системы МВД (Государственной пограничной службы, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии, Национальной полиции, Главного сервисного центра, Государственной миграционной службы), а также других Сил безопасности и обороны Украины. Это общая история борьбы и несокрушимости.

Главная идея проекта — вдохновить фотографов во всем мире — делиться своими работами, делиться своим миром с миром.

— Фотовыставка Світло нескорених — это голос правды, звучащий через объективы. Мы открываем эту экспозицию, приуроченную к 34-й годовщине независимости Украины, чтобы почтить память героев, сохранить память и, в то же время, вдохновить на новые свершения. Каждая фотография — это история мужества, служения и несокрушимости, которые создают современную украинскую историю. Этот проект — не только визуальная хроника нашей борьбы, но и призыв: смотреть, помнить, действовать, — отметила директор Департамента коммуникации МВД Украины Марьяна Рева.

В экспозиции представлены:

Мгновения возвращения и радости — как в работах Петра Задорожного (Счастливы быть дома) о военных, освобожденных из плена.

Истории восстановления воинов в реабилитационных центрах Recovery — в фотографиях Константина Либерова и Александра Пилюгина

Картины стойкости и профессиональной преданности — от спасателей, работающих под обстрелами, до пограничников, охраняющих морские рубежи.

Истории личного мужества — как на фотографии Несокрушимый Роман Бойко о воине, который после тяжелого ранения продолжает жить и вдохновлять.

Символы национальной памяти — например, на фотографии Юрия Лисничука Человек живет до тех пор, пока его помнят с подсолнечным полем как данью павшим.

Сцены повседневной службы — от учений и боевых задач до эвакуации детей и помощи гражданским в прифронтовых городах.

Авторы фото подчеркивают, что Світло нескорених — это не просто фотовыставка, а своеобразный визуальный дневник Украины во времена испытаний, который поддерживает культурную память и вдохновляет на веру в мирное будущее.

— Каждая поездка на фронт — это глаза и лица героев, которые невозможно забыть. Их подвиги и самоотверженность вдохновляют. Наша глобальная цель — чтобы о войне в Украине никто не забыл, людей ценили и помнили, — отметил один из авторов фотографий, фотограф Департамента коммуникации МВД Юрий Лисничук.

Фотопроект Світло нескорених реализован Министерством внутренних дел Украины совместно с национальной сетью реабилитационных центров для раненых военных Recovery, которую Виктор и Елена Пинчуки основали для помощи Силам безопасности и обороны.

На сегодняшний день в Украине работают 18 реабилитационных центров Recovery, которые предоставляют бесплатные услуги для военных. Они функционируют в Виннице, Днепропетровской области (три учреждения), Киеве (два учреждения) и Киевской области, Луцке, Львове, Одессе (два учреждения), Полтаве, Ровно, Тернополе, Хмельницком, Черкассах, Черновцах и Чернигове.

В общем реабилитационную помощь в центрах национальной сети Recovery уже получили более 30 тыс. защитников и защитниц Украины.

