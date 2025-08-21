Ракетами по кофемашинам: РФ атаковала американский завод в Мукачево

В ночь на 21 августа российские агрессоры атаковали гражданский американский завод в Мукачево Закарпатской области, который специализируется на производстве электроники.

Согласно данным в сети, речь идет о заводе Флекс в Мукачево (завод Flex).

Известно о как минимум 15 пострадавших гражданских лицах.

Сейчас смотрят

Атака на завод Flex в Мукачево: какие последствия

Директор Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко высказал мнение, что атакой на американский завод в Мукачево российский диктатор Владимир Путин передает “сигнал” президенту США Дональду Трампу.

Между тем министр иностранных дел Украины Андрей Сибига уточнил, что российская ракета, которая ударила по заводу Flex, нанесла серьезные повреждения и привела к жертвам.

– Полностью гражданский объект, который не имеет никакого отношения к обороне или военным. Это не первая атака России на американский бизнес в Украине, после ударов по офисам Boeing в Киеве в начале этого года и других нападений, – напомнил он.

По словам Сибиги, в этом ударе нет “никакой военной логики или необходимости”, ведь речь идет о терроре против людей, бизнеса и нормальной жизни в Украине.

– Вот почему усилия, направленные на то, чтобы заставить Россию прекратить войну, являются настолько критически важными, и мы вновь подтверждаем готовность Украины приложить все усилия для приближения мира, – подчеркнул министр.

Он подчеркнул, что встреча лидеров Украины и РФ, а также в трехстороннем формате Украина-США-Россия “имеют решающее значение для обеспечения дипломатии”.

Также Сибига напомнил о важности работы по предоставлению надежных гарантий безопасности для Украины со стороны партнеров, включая США и европейских союзников.

– Ночные удары также демонстрируют срочность усиления противовоздушной обороны Украины дополнительными системами и перехватчиками, – резюмировал глава МИД.

Президент Владимир Зеленский, комментируя событие, также выделил то, что агрессоры потратили несколько крылатых ракет для того, чтобы ударить по гражданскому американскому предприятию в Закарпатье, которое производило «такие привычные бытовые вещи, как кофемашины».

– И это россиянам тоже мишень. Очень показательно. Сейчас на предприятии еще тушат пожар. На данный момент известно о 15 человек, которые пострадали от этого удара, – рассказал президент.

Он рассказал, что всем пострадавшим оказали необходимую помощь.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.