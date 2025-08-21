Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
3 мин.
РФ атаковала 574 БпЛА и 40 ракетами, в частности Кинжалами и Калибрами
В ночь на 21 августа российские войска осуществили массированную воздушную атаку, применив 614 средств воздушного нападения.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Ночная атака на Украину 21 августа: что известно
Во время ночной атаки на Украину враг применил:
Сейчас смотрят
- 574 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск (РФ) и Гвардейское (ОТО Крыма);
- четыре аэробаллистические ракеты Х-47М2 Кинжал из воздушного пространства Липецкой и Воронежской областей РФ;
- две баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 из Воронежской области РФ;
- 19 крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства Саратовской области РФ;
- 14 крылатых ракет Калибр из акватории Черного моря;
- одна ракета неустановленного типа с территории временно оккупированного Крыма.
К отражению атаки врага были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, украинская ПВО сбила или подавила 577 целей противника:
- 546 БПЛА Shahed и дронов-имитаторов различных типов;
- одну аэробаллистическую ракету Х-47М2 Кинжал;
- 18 крылатых ракет Х-101;
- 12 крылатых ракет Калибр.
Зафиксировано попадание ракет и беспилотников в 11 локациях, а также падение обломков сбитых целей в трех районах.
[more_news_improved id=”5577049″ template=”block”
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.