Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
3 мин.

РФ атаковала 574 БпЛА и 40 ракетами, в частности Кинжалами и Калибрами

Ракетна атака, ракетний обстріл, атака дронами Shahed, вибухи
Фото: Факти ICTV

В ночь на 21 августа российские войска осуществили массированную воздушную атаку, применив 614 средств воздушного нападения.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Ночная атака на Украину 21 августа: что известно

Во время ночной атаки на Украину враг применил:

  • 574 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск (РФ) и Гвардейское (ОТО Крыма);
  • четыре аэробаллистические ракеты Х-47М2 Кинжал из воздушного пространства Липецкой и Воронежской областей РФ;
  • две баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 из Воронежской области РФ;
  • 19 крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства Саратовской области РФ;
  • 14 крылатых ракет Калибр из акватории Черного моря;
  • одна ракета неустановленного типа с территории временно оккупированного Крыма.

К отражению атаки врага были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, украинская ПВО сбила или подавила 577 целей противника:

  • 546 БПЛА Shahed и дронов-имитаторов различных типов;
  • одну аэробаллистическую ракету Х-47М2 Кинжал;
  • 18 крылатых ракет Х-101;
  • 12 крылатых ракет Калибр.

Зафиксировано попадание ракет и беспилотников в 11 локациях, а также падение обломков сбитых целей в трех районах.

