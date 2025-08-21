РФ атаковала 574 БпЛА и 40 ракетами, в частности Кинжалами и Калибрами

В ночь на 21 августа российские войска осуществили массированную воздушную атаку, применив 614 средств воздушного нападения.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Ночная атака на Украину 21 августа: что известно

Во время ночной атаки на Украину враг применил:

574 ударных БПЛА типа Shahed

четыре аэробаллистические ракеты Х-47М2 Кинжал

две баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 из Воронежской области РФ;

19 крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства Саратовской области РФ;

14 крылатых ракет Калибр из акватории Черного моря;

одна ракета неустановленного типа с территории временно оккупированного Крыма.

К отражению атаки врага были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, украинская ПВО сбила или подавила 577 целей противника:

546 БПЛА Shahed и дронов-имитаторов различных типов;

одну аэробаллистическую ракету Х-47М2 Кинжал;

18 крылатых ракет Х-101;

12 крылатых ракет Калибр.

Зафиксировано попадание ракет и беспилотников в 11 локациях, а также падение обломков сбитых целей в трех районах.

