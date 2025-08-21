Ракетами по кавомашинах: РФ атакувала американський завод у Мукачеві

Уночі проти 21 серпня російські агресори атакували цивільний американський завод у Мукачеві Закарпатської області, який спеціалізується на виробництві електроніки.

Згідно з даними в мережі, ідеться про завод Флекс у Мукачеві (завод Flex).

Відомо про щонайменше 15 постраждалих цивільних.

Атака на завод Flex у Мукачеві: які наслідки

Директор Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко висловив думку, що атакою на американський завод у Мукачеві російський диктатор Володимир Путін передає “сигнал” президенту США Дональду Трампу.

Тим часом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга уточнив, що російська ракета, що вдарила по заводу Flex, завдала до серйозних пошкоджень та призвела до жертв.

– Повністю цивільний об’єкт, який не має жодного стосунку до оборони чи військових. Це не перша атака Росії на американський бізнес в Україні, після ударів по офісах Boeing у Києві на початку цього року та інших нападів, – нагадав він.

За словами Сибіги, у цьому ударі немає “жодної військової логіки чи необхідності”, адже мова йде про терор проти людей, бізнесу та нормального життя в Україні.

– Ось чому зусилля, спрямовані на те, щоб змусити Росію припинити війну, є настільки критично важливими, і ми знову підтверджуємо готовність України докласти всіх зусиль для наближення миру, – наголосив міністр.

Він підкреслив, що зустріч лідерів України та РФ, а також у тристоронньому форматі Україна-США-Росія “мають вирішальне значення для забезпечення дипломатії”.

Також Сибіга нагадав про важливість роботи з надання надійних гарантій безпеки для України з боку партнерів, включаючи США та європейських союзників.

– Нічні удари також демонструють терміновість посилення протиповітряної оборони України додатковими системами та перехоплювачами, – резюмував очільник МЗС.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи подію, також виокремив те, що агресори витратили кілька крилатих ракет для того, щоб вдарити по цивільному американському підприємству на Закарпатті, яке виробляло “такі звичні побутові речі, як кавомашини”.

– І це росіянам теж мішень. Дуже показово. Зараз на підприємстві ще гасять пожежу. Станом на цей час відомо про 15 людей, які постраждали від цього удару, – розповів президент.

Він розповів, що усім постраждалим надали необхідну допомогу.

