Российская пропаганда распространяет фейк о подготовке “ударов ВСУ” по Краматорску — ЦПД

Вражеские медиа распространяют фейковые новости, что якобы Вооруженные силы Украины готовятся ударить по Краматорску.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Пропаганда РФ распространяет фейк об ударах Украины по Краматорску

По словам работников рабочего органа Совета национальной безопасности и обороны Украины, российская пропаганда в очередной раз пытается создать информационное алиби собственным военным преступлениям.

Сейчас смотрят

Ведь заявление об артиллерийских ударах Сил обороны по Краматорску не имеет никакого подтверждения и является классическим инструментом дезинформации, который Кремль регулярно использует для перекладывания ответственности за теракты против мирного населения на саму Украину.

На самом деле именно российские войска систематически обстреливают украинские города, разрушая гражданскую инфраструктуру, школы, больницы и жилые дома.

Такие атаки имеют все признаки террористических действий и являются прямым нарушением международного гуманитарного права.

Эксперты отмечают, что, распространяя подобные фейки, Кремль пытается заранее оправдать новые удары по мирным городам Украины.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 274-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.