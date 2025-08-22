У Києві немає щоденників із фото Зеленського – Мінкульт
Інформація про те, що у київських крамницях канцтоварів нібито з’явилися шкільні щоденники з фотографією президента Володимира Зеленського, які копіюють образи лідера РФ Володимира Путіна, є брехнею.
Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій при Міністерстві культури та стратегічних комунікацій України (МКСК).
Щоденники з фото Зеленського: деталі дезінформації
За даними центру, фото нібито таких щоденників поширюють у російському сегменті соцмереж, проте жодного підтвердження існування подібних щоденників ані у Києві, ані в Україні немає.
Ці фото тиражують винятково російські джерела без зазначення магазину, виробника чи будь-яких деталей продажу.
Як зазначають фактчекери StopFake, в українських крамницях можна знайти календарі чи сувенірну продукцію із зображенням президента Зеленського, але не шкільні щоденники, тим більше з фото, яке імітує образи російського диктатора.
У Центрі стратегічних комунікацій пояснили, що роспропаганда вигадує такі фейки, щоб висміяти українську державність і приписати українцям культ особи, який притаманний самим росіянам.
Російська пропаганда регулярно розповсюджує фейки. Одним з таких прикладів стали нібито виплати по 12 тис. грн дітям війни.
Відповідне відео ширилося соціальними мережами з фейковими посиланнями на сайт Дії та Верховної ради.
Але насправді, постанови, про яку йдеться у ролику, не існує.
Фото: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки