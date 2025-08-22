Україні недостатньо наявних літаків F-16, щоб гарантувати безпеку в небі – Зеленський
Україні бракує винищувачів, аби гарантувати безпеку в повітряному просторі.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час брифінгу з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Києві.
Україні не вистачає літаків для захисту неба
За словами глави держави, наразі нині переговори із США та країнами Європи щодо надання Україні гарантій безпеки.
– Це початок великої роботи. Це дуже непросто, тому що гарантії складаються з того, що партнери можуть дати Україні, а також з того, яка повинна бути в Україні армія і де нам брати можливості, щоб армія зберігала свою силу, – сказав Зеленський.
Президент навів у приклад український повітряний флот та подякував союзникам за рішення передати Україні винищувачі F-16.
– Ми не маємо всіх тих літаків, які нам потрібні, але ми знаємо, що це літаки… їх не вистачить, щоб гарантувати нам безпеку в небі. Є та кількість, яка нам потрібна. Я поки що не готовий про це говорити, – сказав глава держави.
За його словами, міжнародні партнери розуміють масштаби потреб Повітряних сил ЗСУ, але окрім політичної волі і виробничих можливостей є ще питання фінансування.
– І тому, коли ми говоримо про гарантії безпеки, все непросто, а через ось такі деталі. Зрозуміло, що всі ці деталі проговорюються, всі ці деталі важливі, – зазначив Зеленський.
Зеленський та Рютте обговорили спільні кроки, які мають наблизити завершення війни. Одним із ключових питань стали саме гарантії безпеки для України.
Нагадаємо, сьогодні з офіційним візитом до України прибув генсек НАТО Марк Рютте.
Під час переговорів із президентом України вони обговорили кроки до завершення війни та питання гарантій безпеки.
Фото: Володимир Зеленський