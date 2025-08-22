В индустриальном парке под Тернополем запустили новый завод – Кисилевский

В поселке Остров под Тернополем в индустриальном парке Западноукраинский промышленный хаб начало отгрузку продукции новое предприятие – завод продовольственных товаров Бабуся Маруся. Он специализируется на производстве овощных консервов и солений, а также полуфабрикатов из вакуумированных овощей.

Предприятие Бабуся Маруся уже отгружает продукцию, сообщил в Facebook заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по экономическому развитию, ответственный в парламенте за политику Зроблено в Україні, Дмитрий Кисилевский.

Завод выпускает овощные консервы и соленья (огурцы, фасоль, помидоры и перец), а также полуфабрикаты из вакуумированных овощей. На данный момент завод уже вышел на проектный объем производства и в 2025 году планирует выпустить 650 тонн консервации.

Объем инвестиций в запуск нового завода составил 45 млн грн. Строительство промышленных помещений общей площадью 1 700 кв. м и монтаж производственных линий продолжался в течение 2024-2025 годов.

В настоящее время предприятие дает работу 30 работникам, в скором времени планируется увеличить штат в 1,5 раза. Также в планах налаживания экспортных поставок в страны Балтии, Израиль, Турцию и Италию.

ИП Западноукраинский промышленный хаб площадью более 10 га создан в 2022 году на территории мясокомбината, который не работал более 10 лет, но сохранил мощную инженерную и логистическую инфраструктуру.

Сегодня парк имеет более 58 тыс. кв. м реконструированных промышленных помещений с высотой потолков 5-10 м и собственную подстанцию ​​на 10 мВт.

Кроме завода Бабуся Маруся, на территории ИП Западноукраинский промышленный хаб работают предприятия Наша птиця (переработка курятины), Дельта Фуд (производство соусов), Тернопольский мясокомбинат (агропереработка), а также логистический центр, составами которого пользуются 6 местных и 16 релокированных предприятий.

Предприятия индустриального парка обеспечивают 860 рабочих мест. Концепция парка предполагает создание 1 300 рабочих мест.

Напомним, что индустриальные парки — часть политики развития украинских производителей, Зроблено в Україні, направленной на развитие внутреннего производства, несырьевого экспорта и привлечение инвестиций в перерабатывающую промышленность.

Фото: Дмитрий Кисилевский

