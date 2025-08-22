Какими будут коммунальные платежи с 1 сентября: газ, свет, вода

В сентябре повышения стоимости газа, электроэнергии и водоснабжения на государственном уровне не ожидается.

Какими будут тарифы на коммунальные услуги с 1 сентября 2025 года — узнавали Факты ICTV.

Изменится ли цена на газ: тарифы на коммунальные услуги с 1 сентября

До мая 2026 года 98% бытовых потребителей Нафтогаза продолжат платить за газ 7,96 грн за кубометр, в частности в сентябре 2025 года.

Для клиентов других газоснабжающих компаний годовые цены на газ в сентябре будут колебаться от 7,79 до 9,99 грн за кубометр, как и раньше.

Месячные тарифы могут меняться в зависимости от рыночных условий, но основой остаются годовые тарифные предложения.

Какая будет стоимость электричества: коммуналка с 1 сентября

В апреле Кабинет министров утвердил постановление, согласно которому тарифы на электроэнергию для населения останутся неизменными до 31 октября 2025 года.

Это означает, что в сентябре украинцы будут платить 4,32 грн за кВт-ч, а пользователи двухзонных счетчиков — 2,16 грн за кВт-ч в ночное время (в период с 23:00 до 07:00).

Таким образом, цена на электроэнергию для бытовых потребителей останется стабильной до ноября.

Стоит отметить, что на территории Украины с 1 июля 2025 года стандарт напряжения электросети изменился с 220 В на 230 В, но тарифы останутся неизменными.

Тарифы на воду: вырастут ли цены на коммунальные услуги с 1 сентября

С 1 сентября повышение тарифов на водоснабжение и водоотведение на уровне Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, не предусматривается, поэтому в сентябре суммы в платежках останутся без изменений.

Однако тарифы могут отличаться в зависимости от региона, а местные власти имеют право повышать их самостоятельно. Поэтому потребителям следует уточнять точную стоимость услуг у своего поставщика.

