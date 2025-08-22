Зеленський обговорив із Рютте гарантії безпеки та кроки до завершення війни

Президент Володимир Зеленський та генсек НАТО Марк Рютте під час зустрічі в Києві обговорили спільні кроки для наближення завершення війни, зокрема питання безпекових гарантій.

Про це повідомив глава держави під час спільної пресконференції у п’ятницю, 22 серпня.

Візит Рютте в Україну: про що говорили

– Сьогодні ми говорили передусім про те, які наші наступні спільні кроки можуть дати Україні і всій Європі більше безпеки і наблизити реальне завершення війни. Перше – це гарантії безпеки. Ми досягли разом з усіма нашими партнерами важливого взаєморозуміння зі США, – сказав Зеленський.

Президент зауважив, що переговори про конкретне наповнення безпекових гарантій для України щодня тривають на рівні радників, військових і дипломатів.

Зеленський наголосив, що головною метою переговорів із партнерами є досягнення таких безпекових гарантій для України, які за змістом відповідали б п’ятій статті договору про НАТО та мали б реальний захисний ефект.

Крім того, президент України та генсек НАТО обговорили, як залучити більшість країн до програми Перелік пріоритетних потреб України (PURL).

– Важливо, що кожен місяць додавав програмі фінансів та дієвості. В середньому це $1 млрд на місяць, ми проговорили з Марком, може бути на місяць мільярд, може бути десь $1,5 млрд, над цим потрібно працювати. Ми говорили про це, як залучити більше країн до цієї програми, – додав Зеленський.

Він зауважив на критичності достатнього фінансування для програм внутрішнього виробництва українських дронів.

Зеленський зазначив, що друга частина розмови з командами стосувалася внутрішнього виробництва. За його словами, український виробничий потенціал перевищує наявні фінансові ресурси, і нині уряд працює над подоланням цього дефіциту, який становить близько $6 млрд.

Також співрозмовники обговорили ключові деталі спільної роботи заради змістовних перемовин про закінчення війни.

Глава держави наголосив, що Україна розраховує на підтримку партнерів у тиску на Росію, щоби змусити її до дипломатії. За його словами, у разі відмови від мирних рішень необхідні справді потужні санкції.

