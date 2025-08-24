Лукашенко поздравил Украину с Днем Независимости, вспомнив о “кровных узах”

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Украины с Днем Независимости, заявив о “неразрывных кровных связях” между народами.

Об этом сообщается на официальном сайте белорусского режима.

Лукашенко поздравил украинцев с Днем Независимости

В своем поздравлении Лукашенко утверждал, что жить рядом в мире и согласии издавна было предназначением белорусского и украинского народов.

Он подчеркнул, что близкое сосуществование установило между народами “неразрывные кровные узы, закрепленные общей исторической судьбой, общими христианскими ценностями и искренней дружбой”.

— Как бы ни тянули в разные стороны внешние силы, Беларусь и дальше остается открытой для украинцев, — заявил Лукашенко, подчеркнув готовность к взаимовыгодному сотрудничеству и конструктивному диалогу с южными соседями.

Глава белорусского режима пожелал гражданам Украины “найти свой ответ на сегодняшние вызовы”, а многонациональной стране — мирного неба, солидарности и по-настоящему независимого развития.

