Трамп и Си Цзиньпин поздравляют Украину с Днем Независимости: благодарность Зеленского лидерам мира

Сегодня, 24 августа, ряд лидеров стран мира поздравляют украинцев с 34-й годовщиной Независимости.

Свои поздравления Украине отправили президент США Дональд Трамп, лидер Китая Си Цзиньпин, президент Турции Реджеп Эрдоган, президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер, король Великобритании Чарльз III, Папа Римский Лев XIV, премьер Швеции Ульф Кристерссон.

Факты ICTV собрали поздравления мировых лидеров и слова благодарности от президента Украины Владимира Зеленского.

Поздравление от Дональда Трампа

Президент США подчеркнул, что народ Украины обладает несокрушимым духом и мужеством, которое вдохновляет многих. Он отметил, что Америка уважает борьбу украинцев за независимость.

— От имени американского народа выражаю свои поздравления и самые теплые пожелания вам и мужественному народу Украины по случаю празднования 34 лет Независимости. Празднуя этот важный день, знайте, что Соединенные Штаты уважают вашу борьбу, ваши жертвы и веру в ваше будущее как независимого государства… Да благословит Господь Украину, – написал Дональд Трамп в соцсетях.

Он также заявил, что самое время положить конец войне, и Соединенные Штаты поддерживают переговоры, ведущие к прочному миру.

В ответ Владимир Зеленский поблагодарил Трампа за искренние поздравления.

— Мы ценим ваши добрые слова в адрес украинского народа и благодарим Соединенные Штаты за то, что они стоят плечом к плечу с Украиной в защите самого ценного: независимости, свободы и гарантированного мира, – написал президент в соцсети X.

Он также отметил, что совместными усилиями смогут достичь настоящего мира для Украины.

Поздравление от Си Цзиньпина

Лидер Китая Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай и Украина поддерживают традиционную дружбу на протяжении последних 33 лет с момента установления дипломатических отношений. Китайско-украинские отношения стабильно развиваются, а сотрудничество в различных областях принесло впечатляющие результаты.

— Я готов работать с вами, чтобы направить ваши двусторонние отношения на стабильное и долгосрочное развитие, что принесет большую пользу народам обеих стран, – заявил Си Цзиньпин.

В ответ президент Зеленский сказал, что Украина также заинтересована в развитии долгосрочного двустороннего диалога на основе взаимного уважения и ради мира, стабильности и процветания.

Поздравление президента Швейцарии Карин Келлер-Зуттер

Карин Келлер-Зуттер отметила, что глубоко тронута стойкостью и несокрушимым духом народа Украины. Швейцария решительно осуждает войну России против Украины и твердо стоит на стороне украинцев в их стремлении к мирному урегулированию.

Президент подчеркнула, что Швейцария готова и в дальнейшем поддерживать украинцев, пострадавших от войны, оказывать гуманитарную, финансовую помощь, помогать в разминировании и т. д.

— Надеюсь на продолжение и углубление прекрасного партнерства между нашими двумя странами в ближайшие годы. Пользуясь этой возможностью, выражаю вам свои наилучшие пожелания личного благополучия и мирного и успешного будущего для вашей страны и ее народа, — говорится в сообщении президента Швейцарии Карин Келлер-Зуттер.

В ответ Владимир Зеленский поблагодарил за поддержку со стороны Швейцарии и подчеркнул, что также надеется на расширение партнерства между странами во всех сферах, в частности, политический диалог, экономическое сотрудничество и совместные усилия по построению мирной и процветающей Европы.

Канцлер Германии Фридрих Мерц

Федеральный канцлер подчеркнул, что украинцы мужественно защищаются от нападений России и защищают не только себя, но и свободу Европы.

— В День независимости мы твердо стоим на их стороне – сегодня и в будущем, – заявил Фридрих Мерц.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил канцлера за поддержку.

Поздравление с Днем Независимости от премьера Швеции Ульфа Кристерссона

По его словам, постоянные атаки России на Украину приводят к бесконечным страданиям.

– Российская экономика находится в плачевном состоянии, но экспорт нефти и теневой флот обеспечивают России доходы, необходимые для продолжения войны. Украина защищается с поразительным мастерством – и при поддержке почти всей Европы, – написал в соцсети X Ульф Кристерссон.

Президент Зеленский поблагодарил за поздравления и поддержку.

Поздравление от короля Великобритании Чарльза III

— Мы с женой искренне поздравляем вас и народ Украины с Днем Независимости. Я продолжаю испытывать самое глубокое восхищение несокрушимым мужеством и духом украинского народа. Я все еще надеюсь, что наша страна сможет и в дальнейшем тесно сотрудничать для достижения справедливого и прочного мира в Украине, — заявил британский король.

В ответ президент Зеленский поблагодарил за искренние пожелания всем украинцам и подчеркнул, что добрые слова короля являются настоящим вдохновением для нашего народа во время войны.

Поздравление от президента Литвы Гитанаса Науседы

Стоит отметить, что литовский президент записал видеопоздравление на украинском языке.

— Уже четыре года вы боретесь за возможность жить на своей свободной Родине. Каждый день вы показываете миру беспрецедентный пример мужества и решимости, останавливая жестокую московскую орду. Как бы трудно вам ни было, знайте — Литва всегда будет рядом и будет помогать, – заявил Гитанас Науседа.

Поздравления от Еврокомиссии

С Днем Независимости украинцев поздравили и в Еврокомиссии и подчеркнули, что Европа стоит на стороне Украины и будет столько, сколько потребуется для достижения справедливого и прочного мира.

— Мы поздравляем нацию и ее народ, а также их выбор в пользу свободы. Тех, кто мужественно сопротивляется неспровоцированной и неоправданной агрессии России, – говорится в сообщении.

Президент ЕК Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что именно сейчас Украина борется за свободу, демократию и независимость.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил короля Нидерландов Виллема-Александра за теплые слова по случаю Дня Независимости Украины.

— Мы глубоко благодарны королевской семье за внимание к украинскому народу, а также за всю поддержку, которую мы получили от Нидерландов и всего голландского народа. Вместе мы защищаем наши общие ценности свободы, независимости и справедливости, – отметил глава государства.

Президент Украины также поблагодарил президента Турции Реджепа Эрдогана за сердечные поздравления и подчеркнул, что стратегическое партнерство между двумя странами имеет решающее значение для обоих народов, а также для региональной и глобальной стабильности.

Также Зеленский поблагодарил Папу Римского Льва XIV за мудрые слова, молитвы и внимание к народу Украины во время войны.

