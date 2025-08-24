Лукашенко привітав Україну з Днем Незалежності, згадавши про “кровні зв’язки”

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко привітав народ України з Днем Незалежності, заявивши про “нерозривні кровні зв’язки” між народами.

Про це повідомляється на офіційному сайті білоруського режиму.

Лукашенко привітав українців з Днем Незалежності

У своєму привітанні Лукашенко стверджував, що жити поряд у мирі та злагоді здавна було призначенням білоруського та українського народів.

Зараз дивляться

Він наголосив, що близьке співіснування встановило між народами “нерозривні кровні зв’язки, закріплені спільною історичною долею, загальними християнськими цінностями та щирою дружбою”.

— Як би не тягнули в різні боки зовнішні сили, Білорусь і далі залишається відкритою для українців”7, – заявив Лукашенко, наголосивши на готовності до взаємовигідного співробітництва та конструктивного діалогу з південними сусідами.

Глава білоруського режиму побажав громадянам України “знайти власну відповідь на сьогоднішні виклики”, а багатонаціональній країні – мирного неба, солідарності та по-справжньому незалежного розвитку.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.