На Одесском маяке подняли гигантский флаг Украины

По случаю Дня Независимости Украины на Одесском маяке подняли государственный флаг.

Об этом сообщили в Tekegram Военно-Морские Силы ВСУ.

Флаг Украины на Одесском маяке

В акции приняли участие представители ВМС и общественные активисты Вышиванкового фестиваля.

– Подняли на Одесском маяке сине-желтый флаг, который является символом государственности, национального единства, чести и борьбы за независимость. Под этим флагом мы идем в бой и боремся за свою свободу, — отметили в ВМС.

Ранее сообщалось, что к поздравлениям с Днем Независимости Украины присоединился Google.

На главной странице поискового ресурса появился дудл в виде флага Украины на фоне неба.

Пользователи, которые нажмут на изображение, попадут на страницу с результатами поиска о Дне Независимости Украины.

Там можно найти информацию об истории праздника, когда его отмечают в этом году, а также посмотреть тематические открытки и изображения.

Фото: ВМС Украины

