На Одесском маяке подняли гигантский флаг Украины
По случаю Дня Независимости Украины на Одесском маяке подняли государственный флаг.
Об этом сообщили в Tekegram Военно-Морские Силы ВСУ.
Флаг Украины на Одесском маяке
В акции приняли участие представители ВМС и общественные активисты Вышиванкового фестиваля.
– Подняли на Одесском маяке сине-желтый флаг, который является символом государственности, национального единства, чести и борьбы за независимость. Под этим флагом мы идем в бой и боремся за свою свободу, — отметили в ВМС.
Ранее сообщалось, что к поздравлениям с Днем Независимости Украины присоединился Google.
На главной странице поискового ресурса появился дудл в виде флага Украины на фоне неба.
Пользователи, которые нажмут на изображение, попадут на страницу с результатами поиска о Дне Независимости Украины.
Там можно найти информацию об истории праздника, когда его отмечают в этом году, а также посмотреть тематические открытки и изображения.
Фото: ВМС Украины