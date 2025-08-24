На Одеському маяку замайорів велетенський прапор України
З нагоди Дня Незалежності України на Одеському маяку підняли державний прапор.
Про це повідомили у Telegram Військово-Морські Сили ЗСУ.
Прапор України на Одеському маяку
В акції взяли участь представники ВМС та громадські активісти Вишиванкового фестивалю.
– Підняли на Одеському маяку синьо-жовтий стяг, який є символом державності, національної єдності, честі та боротьби за незалежність. Під цим Прапором ми йдемо в бій та виборюємо свою свободу, — зазначили у ВМС.
Раніше повідомлялося, що до привітань із Днем Незалежності України долучився Google.
На головній сторінці пошукового ресурсу з’явився дудл у вигляді прапора Україні на фоні неба.
Користувачі, які натиснуть на зображення потраплять на сторінку з результатами пошуку про День Незалежності України.
Там можна знайти інформацію про історію свята, коли його відзначають цього року та переглянути тематичні листівки й зображення.
Фото: ВМС України