На Одеському маяку замайорів велетенський прапор України

З нагоди Дня Незалежності України на Одеському маяку підняли державний прапор.

Про це повідомили у Telegram Військово-Морські Сили ЗСУ.

Прапор України на Одеському маяку

В акції взяли участь представники ВМС та громадські активісти Вишиванкового фестивалю.

– Підняли на Одеському маяку синьо-жовтий стяг, який є символом державності, національної єдності, честі та боротьби за незалежність. Під цим Прапором ми йдемо в бій та виборюємо свою свободу, — зазначили у ВМС.

Раніше повідомлялося, що до привітань із Днем Незалежності України долучився Google.

На головній сторінці пошукового ресурсу з’явився дудл у вигляді прапора Україні на фоні неба.

Користувачі, які натиснуть на зображення потраплять на сторінку з результатами пошуку про День Незалежності України.

Там можна знайти інформацію про історію свята, коли його відзначають цього року та переглянути тематичні листівки й зображення.

Фото: ВМС України

