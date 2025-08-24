Норвегия выделяет до $700 млн на ПВО Украины

Норвегия выделит примерно 7 млрд крон (около $700 млн) на системы противовоздушной обороны для Украины совместно с Германией.

Об этом сообщается в официальном пресс-релизе норвежского правительства.

Норвегия и Германия профинансируют системы Patriot для Украины

Норвегия и Германия совместно профинансируют передачу Украине двух систем противовоздушной обороны Patriot вместе с ракетами.

Эти комплексы, которые в настоящее время находятся в Германии, будут переданы как можно скорее.

США подтвердили, что заменят подаренные системы, а Норвегия обязалась финансово содействовать их замене.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере подчеркнул, что обе страны тесно сотрудничают, чтобы усилить обороноспособность Украины и защитить гражданское население от российских воздушных атак.

– Вместе с Германией мы сейчас обеспечиваем получение Украиной мощных систем ПВО. Германия и Норвегия тесно сотрудничают, чтобы поддержать Украину в ее борьбе за защиту страны и защиту гражданского населения от российских воздушных атак, – заявил премьер-министр.

Министр обороны Норвегии Туре Оншуус Сандвик заявил, что ПВО имеет решающее значение для обороны воинских подразделений и инфраструктуры, а также назвал инвестиции в Patriot большим вкладом в защиту украинских жизней.

Кроме систем Patriot, Германия финансирует крупный контракт с Hensoldt на поставку современного радара ПВО TRML-4D, а также контракт на поставку системы ближней противовоздушной обороны Typhon-2 от Kongsberg.

В свою очередь Норвегия будет содействовать, передавая ключевые компоненты Typhon-2 из собственных Вооруженных сил.

