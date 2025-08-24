Укр Рус
Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
3 хв.

Норвегія виділяє до $700 млн на ППО України

MIM-104 Patriot
Фото: Getty Images

Норвегія виділить приблизно 7 млрд крон (близько $700 млн) на системи протиповітряної оборони для України спільно з Німеччиною.

Про це повідомляється в офіційному пресрелізі норвезького уряду.

Норвегія та Німеччина профінансують системи Patriot для України

Норвегія та Німеччина спільно профінансують передання Україні двох систем протиповітряної оборони Patriot разом із ракетами.

Ці комплекси, що наразі знаходяться у Німеччині, будуть передані якнайшвидше.

США підтвердили, що замінять подаровані системи, а Норвегія зобов’язалася фінансово сприяти їхній заміні.

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре наголосив, що обидві країни тісно співпрацюють, щоби посилити обороноздатність України та захистити цивільне населення від російських повітряних атак.

– Разом із Німеччиною ми зараз забезпечуємо отримання Україною потужних систем ППО. Німеччина й Норвегія тісно співпрацюють, щоб підтримати Україну в її боротьбі за захист країни та захист цивільного населення від російських повітряних атак, – заявив прем’єр-міністр.

Міністр оборони Норвегії Туре Оншуус Сандвік заявив, що ППО має вирішальне значення для оборони військових підрозділів та інфраструктури, а також назвав інвестиції у Patriot значним внеском у захист українських життів.

Окрім систем Patriot, Німеччина фінансує великий контракт із Hensoldt для постачання сучасного радара ППО TRML-4D, а також контракт на постачання системи ближньої протиповітряної оборони Typhon-2 від Kongsberg.

Зі свого боку Норвегія сприятиме, передаючи ключові компоненти Typhon-2 із власних Збройних сил.

MIM-104 Patriot

