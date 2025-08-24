Укр Рус
Малиновская Ангелина, редактор ленты
2 мин.

Канада не исключает присутствия своих военных в Украине — Карни

Карни не исключает отправки канадских военных в Украину
Фото: Офис президента

Присутствие канадских военных как часть гарантий Украины не исключает премьер-министр Канады Марк Карни.

Карни об отправке военных в Украину

Премьер-министр Канады во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил, что сейчас идет работа над разными видами гарантий безопасности.

– Мы работаем с нашими союзниками и Коалицией желающих из Украины над условиями этих гарантий безопасности на земле, в небе и на море. И я бы не исключал присутствие военных, – сказал Карни.

Напомним, что после встречи в Вашингтоне президента Владимира Зеленского и главы Штатов Дональда Трампа переговоры относительно конкретного наполнения гарантий безопасности для Украины стали более активными.

Сейчас больше всего дискуссий о возможном применении 5-й статьи НАТО и введении миротворческих войск. И уже около 10 государств выразили готовность рассмотреть возможность отправки войск в Украину в рамках новых договоренностей.

Связанные темы:

Война в УкраинеКанадаМарк Карни
