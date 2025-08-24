Україна та Канада домовилися про спільне виробництво оборонної продукції

Міністр оборони Денис Шмигаль повідомив про підписання угоди з Канадою щодо спільного виробництва оборонної продукції.

Україна та Канада уклали угоду про виробництво зброї

Угоду було укладено з міністром національної оборони Канади Девідом Макгінті в присутності президента Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Канади Марка Карні.

– Угода спрямована на поглиблення двосторонньої оборонно-промислової співпраці, розширення й створення нових виробничих потужностей в Україні та Канаді, підвищення стійкості та безперервності постачання оборонної продукції, – написав у Telegram Денис Шмигаль.

За словами глави Міноборони, сьогоднішні домовленості не лише спростять створення українських компаній у Канаді та сприятимуть обміну технологіями, а й дозволять забезпечити Сили оборони сучасними видами зброї та військової техніки у довгостроковій перспективі.

Це, за його словами, значно посилить обороноздатність держави та її готовність протидіяти російській агресії.

Під час пресконференції з Карні у неділю, 24 серпня, Зеленський прокоментував спільне виробництво дронів.

– Є важливі підписані документи, є чіткі домовленості, план дійсної реалізації безпекової угоди між нашими країнами. Також говоримо про угоду про адміністративну допомогу в митних справах, було підписано на рівні наших міністрів. Та домовленість щодо виробництва дронів, – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що першочерговим завданням є забезпечення фронту дронами, адже є значний дефіцит фінансування та гостра потреба у збільшенні їхніх постачань.

Нагадаємо, 24 серпня Канада оголосила про фінансування пакету військової техніки та боєприпасів для України на суму $500 млн.

Постачання здійснюватиметься зі Сполучених Штатів у межах нової ініціативи НАТО – Пріоритетний список потреб України (PURL).

Марк Карні заявив, що у вересні Канада передасть Україні озброєння на понад $1 млрд.

Фото: Денис Шмигаль

