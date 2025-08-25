Норвегия планирует предоставить Украине $8,5 млрд помощи в 2026 году — Стере

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, который находится с официальным визитом в Киеве, заявил о продолжении военной поддержки Украины в 2026 году, в частности о выделении на это около $8,5 млрд.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским.

Стере о планах дальнейшей поддержки Украины

— Я объявил, что высокий уровень поддержки Норвегией Украины в 2025 году будет продолжен и в 2026-м. Это означает в денежном эквиваленте $8,5 млрд в 2026 году, что я предложу парламенту, — подчеркнул он.

По его словам, ранее парламент Норвегии единогласно поддержал так называемую программу Нансена. Поэтому Стере выразил уверенность в том, что в дальнейшем удастся сохранить этот высокий уровень поддержки.

Программа поддержки Нансена (Nansen Support Programme for Ukraine) на сумму 75 млрд норвежских крон рассчитана на 2023-2027 годы.

Накануне стало известно, что Норвегия выделит примерно 7 млрд крон (около $700 млн) на системы противовоздушной обороны для Украины.

Речь идет о том, что она совместно с Германией профинансирует передачу Украине двух систем ПВО Patriot вместе с ракетами.

Эти комплексы, которые сейчас находятся в Германии, будут переданы как можно быстрее.

