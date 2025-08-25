Норвегія планує надати Україні $8,5 млрд допомоги у 2026 році — Стере

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, який перебуває з офіційним візитом у Києві, заявив про продовження військової підтримки України у 2026 році, зокрема виділення на це близько $8,5 млрд.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з президентом Володимиром Зеленським.

Стере про плани подальшої підтримки України

– Я оголосив, що високий рівень підтримки Норвегією України у 2025 році буде продовжено і в 2026-му. Це означає у грошовому еквіваленті $8,5 млрд у 2026 році, що я запропоную парламенту, – наголосив він.

За його словами, раніше парламент Норвегії одностайно підтримав так звану програму Нансена. Тому Стере висловив упевненість у тому, що надалі вдасться зберегти цей високий рівень підтримки.

Програма підтримки Нансена (Nansen Support Programme for Ukraine) на суму суму 75 млрд норвезьких крон розрахована на 2023-2027 роки.

Напередодні стало відомо, що Норвегія виділить приблизно 7 млрд крон (близько $700 млн) на системи протиповітряної оборони для України.

Йдеться про те, що вона спільно з Німеччиною профінансує передання Україні двох систем ППО Patriot разом із ракетами.

Ці комплекси, що наразі перебувають у Німеччині, будуть передані якнайшвидше.

