Шмыгаль передал Келлогу документы для подписания соглашения о производстве дронов

Министр обороны Денис Шмыгаль передал спецпосланнику Киту Келлогу документы для подписания президентами Украины и США соглашения, которое касается производства и продаж беспилотников (Drone deal).

Соглашение между США и Украиной относительно дронов

В Киеве Шмыгаль провел встречу со спецпосланником президента США генералом Китом Келлогом, в ходе которой обсудил, в частности, оборонные приоритеты, сотрудничество в оборонно-промышленном комплексе и создание надежных гарантий безопасности.

Кроме того, министр обороны передал Келлогу документы для подписания президентами Украины и США соглашения, касающегося производства и продаж беспилотников (Drone deal).

— Имел честь встретиться в Киеве со спецпредставителем президента США генералом Китом Келлогом. Поблагодарил за визит в эти важные для Украины дни и за сильнейшую поддержку США, которая помогает спасать жизнь и приближать справедливый мир. Украина высоко ценит инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), – сообщил он.

Как написал Шмыгаль в Telegram, эта инициатива открыла новые возможности для стран НАТО быстро обеспечить наши Силы обороны критически необходимыми образцами американского вооружения и технологий.

Министр обороны, начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов и руководитель ГУР генерал-лейтенант Кирилл Буданов предоставили американской делегации подробный анализ планов врага и ситуации на фронте.

— Вместе с партнерами должны усиливать давление на агрессора, чтобы принудить его к справедливому, длительному и устойчивому миру. Проинформировал делегацию о наших оборонных приоритетах. Ключевое – наращивание производства боеприпасов и дронов для остановки наступления врага. Совместные проекты в этой сфере позволяют эффективнее снабжать украинских воинов оружием, — сказал Шмыгаль.

Кроме того, стороны отдельно обсудили создание надежных гарантий безопасности, которые делают невозможным новую агрессию против Украины в будущем. Работа над такими гарантиями ведется в тесном сотрудничестве с партнерами.

— Обсудили также подготовку к подписанию президентами Украины и США соглашения, касающегося производства и продаж беспилотников (Drone deal). В ходе встречи американской стороне были переданы соответствующие документы. Благодарю генерала Келлога и Соединенных Штатов Америки за лидерство, солидарность и поддержку Украины на пути к миру, — подытожил Шмыгаль.

Напомним, что Кит Келлог прибыл в Киев вчера, 24 августа. Он принимал участие в торжествах по случаю Дня Независимости Украины.

Фото: Денис Шмыгаль

