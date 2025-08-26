Премьер-министр Юлия Свириденко заявила о запуске новых возможностей для представителей креативной индустрии в рамках государственной программы Власна справа.

Они предусматривают грантовую поддержку для фрилансеров, бизнеса и культурных проектов.

Гранты для представителей креативной индустрии

— Сегодня правительство решило запустить специальные условия по программе Власна справа для креативных предпринимателей, – сказала Юлия Свириденко.

Она уточнила, что размер гранта будет зависеть от масштаба деятельности предпринимателей.

Государство готово финансировать как фрилансеров-ФЛП, так и компании, создающие новые рабочие места, а также бизнес, который согласится работать по модели софинансирования.

Кто может получить поддержку по программе Власна справа

Программа Власна справа охватывает различные направления креативной индустрии – кино, видеопроизводство, библиотеки, музеи и театры, архитектуру, дизайн, медиа, фотографию, создание игр и программного обеспечения.

Также поддержка будет оказываться PR-кампаниям, рекламным проектам и индивидуальным художественным инициативам, включая изделия народных промыслов.

По словам премьер-министра, предусмотрено несколько уровней финансирования:

фрилансеры-ФЛП могут получить до 100 тыс. грн;

бизнес, обеспечивающий одно рабочее место, имеет право на 200 тыс. грн;

предприниматели, создающие два рабочих места и участвующие в софинансировании в пропорции 70/30, могут рассчитывать на сумму до 500 тыс. грн;

грант в размере 1 млн грн предоставляется тем, кто организует не менее четырех рабочих мест и согласится на условия софинансирования 70/30.

— Власна справа — одна из самых эффективных правительственных программ поддержки малого и среднего бизнеса, — подчеркнула Свириденко.

Она отметила, что за последние три года более 28 тыс. украинцев получили гранты для создания или развития собственного дела.

