Правительство приняло изменения в Порядок предоставления микрогрантов для начала или развития бизнеса, которые вступят в силу с 1 января 2026 года.

Это обновление касается одной из самых популярных государственных программ поддержки предпринимательства Собственное дело (постановление №738) и предусматривает повышенное финансирование для новых и действующих предпринимателей.

Грант на собственное дело: что это и кто может получить

Начинающим будут помогать центры занятости, которые будут обеспечивать менторское сопровождение. Действующие ФЛП, которые уплатили налоги и создали рабочие места по предыдущим грантам, смогут претендовать на дополнительную финансовую поддержку как стимул к развитию бизнеса.

Кроме того, обновленное постановление вводит специальные положения для военных и семей участников боевых действий:

приостановление обязательств по гранту в случае мобилизации или плена, уточнены правила возврата неиспользованных средств;

расширение круга получателей грантов — родители и совершеннолетние дети участников боевых действий также могут получить финансовую поддержку;

увеличение максимальных сумм грантов для членов семей погибших или умерших защитников с 500 тыс. грн до 1 млн грн при условии создания четырех рабочих мест;

грант доступен только ФЛП, зарегистрированным не менее 12 месяцев.

Как получить грант на собственное дело

По словам заместителя министра экономики Александры Цыборт, программа создана для активных людей: поддержка направлена на тех, кто создает рабочие места, платит налоги и развивает собственное дело, а во время военного положения позволяет сохранять гибкость и развиваться даже в сложных условиях.

Отныне грантовые счета можно открывать в ПриватБанке, Ощадбанке или Сенс Банке.

Напомним, что программа Свое дело входит в государственную политику Сделано в Украине. За три года она поддержала более 28 000 предпринимателей, создав более 51 000 рабочих мест, а общая сумма грантов превысила 5 млрд грн.

Размер гранта

Теперь микрогранты будут предоставляться в следующих размерах:

100 тыс. грн — без условий создания рабочих мест;

200 тыс. грн — за одно рабочее место;

350 тыс. грн — за два рабочих места;

200 тыс. грн — для молодежи 18-25 лет.

Что еще нужно знать о гранте на собственное дело

В Дии сообщили, что на данный момент подача заявок на получение грантов завершилась в связи с истечением установленных сроков.

В то же время услуга возобновит работу после внесения изменений в соответствующее постановление, которые будут определять новые волны подачи заявок.

Источник : Дія

