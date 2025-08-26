В современном мире информационных войн важно не поддаваться давлению пропаганды и “держать крышу”. В этом нам уже 11 лет помогает программа по противодействию российской пропаганде Гражданская оборона на ICTV2.

За годы существования программа стала двигателем критического мышления и показывает зрителям, что является откровенной ложью и манипуляцией, а что — горькой или сладкой правдой.

В этом году 26 августа программа отмечает свой 11-й день рождения. По этому случаю мы подготовили 5 фактов о Гражданской обороне, которые вас точно поразят.

Над созданием программы, которую ежедневно просматривают миллионы людей, работает команда, состоящая всего из семи человек. Именно они отыскивают для вас громкие заголовки и манипуляции, чтобы проехаться по ним катком информационной гигиены и медиаграмотности.

За 11 лет программу посмотрели более 1 млрд человек. Представьте себе: ежедневно в среднем проект смотрят около 250 тыс. зрителей, а за месяц их количество может достигать нескольких миллионов. Количество телевыпусков уже превысило 4 тыс., но останавливаться программа не собирается, поскольку борьба против российских пропагандистских помойников не ждет. Гражданская оборона — это не просто программа, а мощный инструмент контрпропаганды, который методично работает, развенчивая российские мифы и развивая критическое мышление. Именно поэтому большим успехом является то, что за годы существования программы на YouTube в России количество ее просмотров достигло более 350 млн. Впервые программа вышла 26 августа 2014 года под заголовком Что такое гибридная война?. В 50-минутном выпуске поднимались вопросы, которые остаются актуальными и по сей день: действуют ли американские санкции против России, как россияне создают яркие обертки для террора с помощью телевидения и каковы были причины вторжения оккупантов в Украину. Сколько бы ни понадобилось выпусков, Гражданская оборона подробно расскажет о каждом нюансе и каждой подробности для того, чтобы вы воспринимали информацию критически. Гражданская оборона — не просто еще одна программа противодействия российской пропаганде. Это первый в стране проект, который начал работу по преодолению российских нарративов и фейков еще в 2014 году. Уже тогда команда этой программы делала все возможное, чтобы показать истинное содержание “русского мира”, который всегда приносит кровь, потери и разрушения. Эта программа была создана без дополнительной поддержки со стороны государственных или международных партнеров, однако ее эффективность усиливалась с каждым годом. По сей день, когда линейка программ контрпропаганды стала шире, ГО остается одним из лидеров как по просмотрам, так и по их географии.

Для желающих посмотреть, с чего все начиналось, – первый выпуск по ссылке ниже.

Все выпуски можно посмотреть на YouTube-канале ICTV.

