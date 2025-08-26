События ночи 26 августа: взрывы в Сумах и анонс нового Рамштайна

Ночью 26 августа российские дроны атаковали Сумы. В других прифронтовых городах и регионах было относительно тихо. Уже утром в Запорожской области объявлена тревога из-за угрозы применения управляемых авиационных бомб.

Минобороны Германии накануне вечером анонсировало следующее заседание контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн.

Подробнее об этих и других главных событиях ночи и утра 26 августа — в подборке Фактов ICTV.

Взрывы в Сумах

Местные паблики сообщали о серии взрывов в Сумах сегодня около 03:30.

Представители власти не давали официального подтверждения, однако это могла быть работа ПВО по вражеским беспилотникам.

Воздушные силы ВСУ предупреждали в это время о движении ударных дронов на территории Сумской области в западном направлении.

Известна дата следующего Рамштайна

В Министерстве обороны Германии сообщили, что 30-е заседание контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн назначено на 9 сентября.

Встреча состоится в физическом формате в Лондоне.

Однако детали повестки дня пока остаются закрытыми.

Трамп пригрозил РФ “последствиями”

Президент США Дональд Трамп накануне вечером заявил, что для России “могут быть очень серьезные последствия”, если она не прекратит войну в Украине.

Он сказал, что “будет действовать очень решительно”, если в течение следующих двух недель не будет достигнуто соглашение о прекращении боевых действий.

– Могут быть очень серьезные последствия, но посмотрим, что произойдет. Могут быть очень серьезные последствия, потому что это то, что должно закончиться, – подчеркнул Трамп.

Пенс призвал Сенат принять закон о вторичных санкциях против РФ

Между тем, бывший вице-президент Майк Пенс уже призвал Сенат принять масштабный санкционный законопроект против России, предусматривающий 500% тарифы для стран, покупающих российскую нефть и газ.

По его словам, высокие тарифы вместе с дальнейшей военной помощью Украине обеспечат лучший путь к достижению мира.

Пенс считает, что вторичные санкции способны сломать экономику РФ.

В верхней палате законопроект имеет более 85 сторонников, но Сенат ушел на каникулы, фактически оставил решение о санкциях за Трампом.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 280-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

