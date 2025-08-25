Трамп пригрозил России “очень серьезными последствиями”

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия должны самостоятельно решить, когда проводить саммит. Он добавил, что сначала может состояться двусторонняя встреча Владимира Зеленского и Путина.

Об этом Трамп заявил в понедельник, 25 августа, во время встречи с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мэном в Белом доме.

Двусторонняя встреча Зеленского и Путина

— Решение — за ними, — подчеркнул президент США.

Сейчас смотрят

Он отметил, что сначала президенты Украины и России должны провести двустороннюю встречу, а затем он тоже «сможет принять участие и закрыть эту сделку».

При этом Трамп отметил, что не может дать гарантии относительно проведения встречи Зеленского и Путина.

— Я не знаю, встретятся они или нет. Они хотят, чтобы я был на их встрече, — добавил глава Белого дома.

Последствия для РФ в случае продолжения войны

Трамп также предупредил, что для России “могут быть очень большие последствия”, если она не прекратит войну в Украине.

Он добавил, что “будет действовать очень решительно”, если в течение следующих двух недель не будет достигнуто соглашение о прекращении боевых действий.

— Последствия могут быть очень серьезными, но посмотрим, что произойдет. Последствия могут быть очень серьезными, потому что это то, что должно закончиться, — сказал президент США, когда его спросили, как долго он позволит конфликту продолжаться.

— Посмотрим, что произойдет в течение следующей недели или двух, а потом я буду действовать очень решительно, и если мне придется быть там, я буду там, и мы либо заключим соглашение, либо нет, — добавил он.

Ранее Трамп заявил, что даст президенту России Владимиру Путину “несколько недель” после того, как призвал российского президента встретиться с его украинским коллегой. Президент США часто упоминает о двухнедельном сроке.

Трамп также сказал о “невероятной неприязни” между Путиным и Владимиром Зеленским, но повторил, что хотел бы, чтобы они встретились.

— Это очень сложно, это очень личное для них. Между этими двумя мужчинами существует огромная личная неприязнь, и нам придется это решить, — сказал он.

Источник : CNN

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.