Події ночі 26 серпня: вибухи в Сумах та анонс нового Рамштайну

Вночі 26 серпня російські дрони атакували Суми. В інших прифронтових містах та регіонах було відносно тихо. Уже вранці у Запорізькій області оголошено тривогу через загрозу застосування керованих авіаційних бомб.

Міноборони Німеччини напередодні ввечері анонсувало наступне засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн.

Детальніше про ці та інші головні події ночі та ранку 26 серпня – у добірці Фактів ICTV.

Зараз дивляться

Вибухи в Сумах

Міцеві пабліки повідомляли про серію вибухів у Сумах близько 03:30.

Представники влади не давали офіційного підтвердження, проте це могла бути робота ППО по ворожих безпілотниках.

Повітряні сили ЗСУ попереджали в цей час про рух ударних дронів на території Сумщини у західному напрямку.

Відома дата наступного Рамштайну

У Міністерстві оборони Німеччини повідомили, що 30-те засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн призначене на 9 вересня.

Зустріч відбудеться у фізичному форматі в Лондоні.

Проте деталі порядку денного наразі залишаються закритими.

Трамп пригрозив РФ “наслідками”

Президент США Дональд Трамп напередодні ввечері заявив, що для Росії “можуть бути дуже великі наслідки”, якщо вона не припинить війну в Україні.

Він сказав, що “діятиме дуже рішуче”, якщо протягом наступних двох тижнів не буде досягнуто угоди про припинення бойових дій.

– Можуть бути дуже великі наслідки, але подивимося, що станеться. Можуть бути дуже великі наслідки, бо це те, що має закінчитися, – наголосив Трамп.

Пенс закликав Сенат ухвалити закон про вторинні санкції проти РФ

Тим часом, колишній віце-президент Майк Пенс вже закликав Сенат ухвалити масштабний санкційний законопроєкт проти Росії, який передбачає 500% тарифи для країн, що купують російську нафту і газ.

За його словами, високі тарифи разом з подальшою військовою допомогою Україні забезпечать найкращий шлях до досягнення миру.

Пенс вважає, що вторинні санкції здатні зламати економіку РФ.

У верхній палаті законопроєкт має понад 85 прихильників, але Сенат пішов на канікули, фактично залишивши рішення про санкції за Трампом.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 280-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.