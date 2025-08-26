Ежемесячно студенты получают стипендию за успешную учебу, которая определяется по рейтингу. В целом выделяют следующие виды стипендий:

обычная и повышенная академические стипендии;

социальные стипендии;

президентская стипендия.

Узнаем подробнее, кому выплачивают президентскую стипендию и каков ее размер в 2025 году.

Президентская стипендия 2025: кому предоставляется

Президентская стипендия — денежное вознаграждение, выплачиваемое государством студентам, победившим во всеукраинских и международных конкурсах или олимпиадах, а также за самые высокие баллы на ВНО или НМТ.

Это самый высокий размер мотивационного вознаграждения, которое могут получить студенты.

Президент Украины Владимир Зеленский во время Форума ко Дню молодежи заявил об усилении государственной поддержки студентов, демонстрирующих высокие результаты в учебе. В рамках этой инициативы Министерство образования и науки совместно с Фондом Президента Украины по поддержке образования, науки и спорта запускают новую программу стипендий, направленную на поощрение студентов с выдающимися достижениями.

Кроме того, Президент отдельно подчеркнул, что уже со следующего года в государственном бюджете планируется предусмотреть дополнительные средства для общего повышения стипендий всем студентам.

В частности, вводятся новые президентские стипендии для абитуриентов, которые поступили в украинские университеты и имеют высокие образовательные достижения еще со школы.

Кто получит стипендии за высокие образовательные достижения:

Призеры международных ученических олимпиад будут получать ежемесячно по 25 тыс. грн, а участники — по 10 тыс. грн. Всего предусмотрено 150 таких выплат.

Для победителей IV этапа Всеукраинских олимпиад определены ежемесячные стипендии в размере 15 тыс. грн за диплом I степени, 10 тыс. грн за II степень и 5 тыс. грн за III. Количество этих стипендий составит 300.

Выплаты будет осуществлять Фонд Президента Украины в течение первого года обучения в вузе, а претендовать на них могут те, кто еще в 11 классе добился соответствующих достижений. Перечень предметов, по которым проводятся международные и всеукраинские олимпиады, утверждается приказом Министерства образования и науки.

Эта инициатива станет дополнением к уже действующей программе президентских премий.

Сейчас победители IV этапа Всеукраинских ученических олимпиад с наивысшими результатами получают по 20 тыс. грн, а призеры и победители международных олимпиад — 100 тыс. грн.

Также 50 тыс. грн выплачивается учителям, подготовившим таких учеников. Теперь, кроме единовременных премий, государство вводит и регулярные ежемесячные стипендии.

Дополнительно растет поддержка абитуриентов, показавших отличные результаты на Национальном мультипредметном тесте.

Абитуриенты 2025 года с баллами от 185 и выше по каждому предмету будут получать ежемесячно по 10 тыс. грн от Фонда Президента в течение календарного года. Общее количество таких стипендий увеличится до 400.

Каков размер президентской стипендии

В 2025 году повышается размер академических стипендий Президента Украины:

бакалавры и магистры смогут претендовать на ежемесячные выплаты в размере 10 000 грн,

аспиранты — 23 700 грн,

студенты колледжей — 7 600 грн,

учащиеся профессионально-технических учебных заведений — 6 320 грн.

Кандидаты на получение этих стипендий выдвигаются учеными и педагогическими советами соответствующих учебных заведений.

