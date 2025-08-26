Щомісяця студенти отримують стипендію за успішне навчання, яке визначається за рейтингом. Загалом виділяють такі види стипендії:

звичайна та підвищена академічні стипендії;

соціальні стипендії;

президентська стипендія.

Дізнаймося детальніше, кому виплачують президентську стипендію та який її розмір у 2025 році.

Президентська стипендія 2025: кому надається

Президентська стипендія — грошова винагорода, що виплачується державою студентам, які перемогли у всеукраїнських і міжнародних конкурсах чи олімпіадах, а також за найвищі бали на ЗНО чи НМТ.

Це найвищий розмір мотиваційної винагороди, яку можуть отримати студенти.

Президент України Володимир Зеленський під час Форуму до Дня молоді заявив про посилення державної підтримки студентів, які демонструють високі результати у навчанні. У рамках цієї ініціативи Міністерство освіти і науки спільно з Фондом Президента України з підтримки освіти, науки та спорту запускають нову програму стипендій, спрямовану на заохочення студентів із видатними досягненнями.

Крім того, Президент окремо підкреслив, що вже з наступного року у державному бюджеті планується передбачити додаткові кошти для загального підвищення стипендій усім студентам.

Зокрема, запроваджуються нові президентські стипендії для абітурієнтів, які вступили до українських університетів і мають високі освітні здобутки ще зі школи.

Хто отримає стипендії за високі освітні здобутки:

Призери міжнародних учнівських олімпіад отримуватимуть щомісяця по 25 тис. грн, а учасники — по 10 тис. грн. Загалом передбачено 150 таких виплат.

Для переможців IV етапу Всеукраїнських олімпіад визначені щомісячні стипендії у розмірі 15 тис. грн за диплом І ступеня, 10 тис. грн за ІІ ступінь та 5 тис. грн за ІІІ. Кількість цих стипендій становитиме 300.

Виплати здійснюватиме Фонд Президента України протягом першого року навчання у виші, а претендувати на них можуть ті, хто ще в 11 класі здобув відповідні досягнення. Перелік предметів, за якими проводяться міжнародні та всеукраїнські олімпіади, затверджується наказом Міністерства освіти і науки.

Ця ініціатива стане доповненням до вже чинної програми президентських премій.

Нині переможці IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із найвищими результатами отримують по 20 тис. грн, а призери та переможці міжнародних олімпіад — 100 тис. грн.

Також 50 тис. грн виплачується вчителям, які підготували таких учнів. Тепер, окрім одноразових премій, держава вводить і регулярні щомісячні стипендії.

Додатково зростає підтримка вступників, які показали відмінні результати на Національному мультипредметному тесті.

Абітурієнти 2025 року з балами від 185 і вище з кожного предмета отримуватимуть щомісячно по 10 тис. грн від Фонду Президента протягом календарного року. Загальна кількість таких стипендій збільшиться до 400.

Який розмір президентської стипендії

У 2025 році підвищується розмір академічних стипендій Президента України:

бакалаври та магістри зможуть претендувати на щомісячні виплати у розмірі 10 000 грн,

аспіранти — 23 700 грн,

студенти коледжів — 7 600 грн,

учні професійно-технічних закладів — 6 320 грн.

Кандидатів на отримання цих стипендій висувають вчені та педагогічні ради відповідних закладів освіти.

