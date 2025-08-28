Из-за массированной вражеской атаки и отключения электроэнергии на железнодорожной инфраструктуре в Винницкой области ряд поездов будет курсировать с задержками.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

Из-за атаки РФ задерживаются восемь поездов

В результате атаки РФ на территорию Украины задерживаются следующие поезда:

Сейчас смотрят

№87 Запорожье-Ковель,

№139 Киев-Каменец-Подольский,

№77 Одесса-Ковель,

№3 Запорожье-Ужгород,

№47 Запорожье-Мукачево,

№32 Перемышль-Запорожье,

№92 Львов-Киев,

№52 Львов-Киев.

Некоторые из этих рейсов будут следовать в обход поврежденного участка, те поезда, которые уже находятся на нем, будут следовать под резервными тепловозами.

Из-за повреждения инфраструктуры в районе Козятина поезда между Киевом и Львовом временно курсируют по измененному маршруту через станции Коростень-Звягель-Шепетовка-Здолбунов-Львов.

Для пассажиров до Хмельницкого и Винницы организовано автобусное сообщение на участках Шепетовка-Винница и Шепетовка-Хмельницкий.

Поезда из Жмеринского направления на Киев, находящиеся на участке Винница-Козятин, прибудут с задержкой 5 и более часов: №106 Одесса-Киев, №74 Перемышль-Харьков, №22/104 Львов-Харьков/Краматорск.

Ряд поездов Интерсити+ будут отправляться из Киева с задержкой до двух часов: №743 Киев-Львов, №732 Киев-Запорожье, №722 Киев-Харьков, №712 Киев-Краматорск.

Международный поезд №23 Киев-Хелм будет следовать с задержкой около 6 часов.

Вокзал станции Киев-Пассажирский работает и отправляет поезда, задержанные из-за воздушной тревоги.

Пассажиры, которые не успели на свои рейсы, смогут отправиться другими поездами этого направления со своими билетами.

Нарушение движения железнодорожного транспорта стало следствием массированной российской атаки, которая затронула несколько регионов Украины.

В частности, в течение ночи 28 августа раздавались взрывы в Киеве, где российский враг атаковал столицу ударными дронами, крылатыми и баллистическими ракетами.

Захватчики целились в жилую инфраструктуру — есть повреждения на более чем 20 локациях в семи районах города.

По данным министра внутренних дел Игоря Клименко, в результате атаки на Киев погибли четыре человека, среди них 14-летняя девочка.

По меньшей мере 24 человека получили ранения.

В Дарницком районе зафиксировано прямое попадание в пятиэтажку — часть дома разрушена. Под завалами ищут людей.

Также сегодня утром прогремели взрывы в Запорожье после предупреждений об угрозе баллистических ракет.

Россияне атаковали одно из предприятий города, в результате чего произошел пожар.

Информация о пострадавших уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 282-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Укрзализныця

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.