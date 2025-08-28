Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Втрати ворога на 28 серпня: мінус ще 880 окупантів і чотири десятки артсистем
Втрати ворога на 28 серпня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 880 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 282-гу добу повномасштабної війни сягнули 1 079 630 вбитими і пораненими.
Втрати РФ на 27 серпня 2025
- особового складу – близько 1 079 630 (+880) осіб;
- танків – 11 139 (+4);
- бойових броньованих машин – 23 185 (+7);
- артилерійських систем – 32 064 (+40);
- РСЗВ – 1 474 (+2);
- засобів ППО – 1 212;
- літаків – 422;
- гелікоптерів – 340;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 53 961 (+325);
- крилатих ракет – 3 598;
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 60 007 (+120);
- спеціальної техніки – 3 952 (+2).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 282-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
