Втрати ворога на 28 серпня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 880 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 282-гу добу повномасштабної війни сягнули 1 079 630 вбитими і пораненими.

Зараз дивляться

Втрати РФ на 27 серпня 2025

особового складу – близько 1 079 630 (+880) осіб;

танків – 11 139 (+4);

бойових броньованих машин – 23 185 (+7);

артилерійських систем – 32 064 (+40);

РСЗВ – 1 474 (+2);

засобів ППО – 1 212;

літаків – 422;

гелікоптерів – 340;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 53 961 (+325);

крилатих ракет – 3 598;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 60 007 (+120);

спеціальної техніки – 3 952 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 282-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.