Втрати ворога на 28 серпня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 880 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 282-гу добу повномасштабної війни сягнули 1 079 630 вбитими і пораненими.

Втрати РФ на 27 серпня 2025

  • особового складу – близько 1 079 630 (+880) осіб;
  • танків – 11 139 (+4);
  • бойових броньованих машин – 23 185 (+7);
  • артилерійських систем – 32 064 (+40);
  • РСЗВ – 1 474 (+2);
  • засобів ППО – 1 212;
  • літаків – 422;
  • гелікоптерів – 340;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 53 961 (+325);
  • крилатих ракет – 3 598;
  • кораблів/катерів – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 60 007 (+120);
  • спеціальної техніки – 3 952 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 282-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

