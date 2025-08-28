Согласно нормам радиационной безопасности Украины (НРСУ-97), допустимое значение уровня радиационного фона составляет 30 мкР/час. Повышенным считается уровень от 260 до 1 200 нЗв/час, а опасным – от 1 200 нЗв/час.

Высокий уровень радиоактивности опасен и может вызвать лучевую болезнь. Поэтому важно вовремя узнать о существующей угрозе.

Проверить радиационный фон можно с помощью специальных устройств – радиометра, дозиметра, счетчика Гейгера, регистрирующего гамма-излучение. Однако можно обойтись и без них.

Что такое проверка уровня радиации онлайн, как правильно ее сделать и какие сервисы для проверки существуют — читайте в материале Фактов ICTV.

Как проверить уровень радиации онлайн

Российские оккупанты время от времени прибегают к ядерному шантажу. Поэтому важно знать, как можно самостоятельно проверить уровень радиации.

Карта радиационного фона онлайн SaveEcoBot

Для этого в Украине была запущена онлайн-карта радиационного фона SaveEcoBot. С ее помощью можно узнать в режиме реального времени точный уровень радиационного фона в любом городе и области Украины, кроме оккупированных. Для этого необходимо открыть сайт и выбрать город.

Также карта радиационного фона в Украине может показать уровень загрязнения воздуха, пожара и направление ветра по Украине.

Чат-бот Radiation and Smog Alarm

Международная программа Чистый воздух для Украины создала умный чат-бот Radiation and Smog Alarm.

С его помощью украинцы смогут быстро получать оперативную информацию о радиационном фоне и уровне загрязнения воздуха. Это очень важно во время войны.

Уведомления о превышении уровня радиационного фона (опасный уровень — свыше 30 мкР/ч) оперативно посылаются всем абонентам хотя бы одной станции в регионе. Во время войны станции с датчиками гамма-фона были установлены в разных городах и селах, а также вокруг АЭС.

Чтобы узнать качество воздуха, наличие радиационного или химического загрязнения в вашем населенном пункте, необходимо открыть в Telegram бот Radiation and Smog Alarm и предоставить доступ к геолокации.

EMF Detector

Проверка уровня радиации онлайн возможна с помощью бесплатного приложения EMF Detector для Android и iOS.

Для измерения он использует датчик магнитного поля телефона. На экране появится число, обозначающее уровень радиации, и комментарий об уровне загрязнения воздуха. Однако если на смартфоне нет магнитного датчика, то приложение работать не будет.

Radiation Scan Pro

Это бесплатное приложение доступно и для Android, и для iOS. Но в отличие от предыдущего, он показывает уровень радиации, принимая данные со станций недалеко от вашего места пребывания. Приложение Radiation Scan Pro также приводит различные уровни радиационного фона и указывает, какие значения и насколько вредят здоровью человека.

Узнать радиационное состояние можно на сайте Главного центра специального контроля. Здесь показана информация о качестве воздуха в пунктах наблюдения ГЦСК, измеренная в определенное время.

