Згідно з нормами радіаційної безпеки України (НРБУ-97), допустиме значення рівня радіаційного фону становить 30 мкР/год. Підвищеним вважається рівень від 260 до 1 200 нЗв/год, а небезпечним — від 1 200 нЗв/год.

Високий рівень радіоактивності небезпечний та може викликати променеву хворобу. Тому важливо вчасно дізнатися про наявну загрозу.

Перевірити радіаційний фон можна за допомогою спеціальних пристроїв – радіометра, дозиметра, лічильника Гейгера, що реєструє гамма-випромінювання. Проте можливо обійтися і без них.

Що таке перевірка рівня радіації онлайн, як її правильно зробити та які сервіси для перевірки існують — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Як перевірити рівень радіації онлайн

Російські окупанти час від часу вдаються до ядерного шантажу. Тому важливо знати, як можна самостійно перевірити рівень радіації.

Карта радіаційного фону в Україні онлайн SaveEcoBot

Для цього в Україні запустили онлайн-карту радіаційного фону SaveEcoBot. За її допомогою можна в режимі реального часу дізнатися точний рівень радіаційного фону в будь-якому місті та області України, крім окупованих. Для цього необхідно відкрити сайт та обрати місто.

Також карта радіаційного фону в Україні онлайн може показати рівень забруднення повітря, пожежі та напрямок вітру по Україні.

Чатбот Radiation and Smog Alarm

Міжнародна програма Чисте повітря для України створила розумний чатбот Radiation and Smog Alarm.

З його допомогою українці зможуть швидко отримувати оперативну інформацію про радіаційний фон та рівень забруднення повітря. Це надзвичайно важливо під час війни.

Сповіщення про перевищення рівня радіаційного фону (небезпечний рівень — понад 30 мкР/год) оперативно надсилаються всім, хто є абонентом хоча б однієї станції в регіоні. Під час війни станції з датчиками гамма-фону були встановлені в різних містах та селищах, а також навколо АЕС.

Щоб дізнатися про якість повітря, наявність радіаційного або хімічного забруднення у вашому населеному пункті, необхідно відкрити в Telegram бот Radiation and Smog Alarmу та надати доступ до геолокації.

EMF Detector

Перевірка рівня радіації онлайн можлива за допомогою безкоштовного застосунку EMF Detector для Android та iOS.

Для вимірювання він використовує датчик магнітного поля вашого телефона. На екрані з’явиться число, що позначає рівень радіації, та коментар про рівень забруднення повітря. Проте якщо на смартфоні немає магнітного датчика, то додаток працювати не буде.

Radiation Scan Pro

Цей безкоштовний застосунок доступний і для Android, і для iOS. Але на відміну від попереднього, він показує рівень радіації, беручи дані зі станцій неподалік вашого місця перебування. Застосунок Radiation Scan Pro також наводить різні рівні радіаційного фону та вказує, які значення й наскільки шкодять здоров’ю людини.

Дізнатися про радіаційний стан можна на сайті Головного центру спеціального контролю. Тут показана інформація щодо якості повітря в пунктах спостереження ГЦСК, що була виміряна в певний час.

