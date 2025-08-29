Россия использовала подготовку к встрече на Аляске для накопления беспилотников и ракет, уменьшив количество ударов на территории Украины, чтобы представить себя администрации США как добросовестного переговорщика.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) после серии ударов по Украине 27-28 августа, которая была самой крупной со времени саммита США-Россия на Аляске 15 августа.

Удары по Украине — оценка ISW

В ISW предполагают, что Российская Федерация может усилить удары по Украине в ближайшие недели, чтобы воспользоваться запасом ракет и беспилотников, накопленным за недели, предшествовавшие встрече на Аляске.

Вероятно, Россия возобновляет более масштабную кампанию по нанесению ударов по инфраструктуре Украины к осени и зиме, чтобы подорвать волю Киева продолжать бороться с российской агрессией, считают в ISW.

Российские массированные удары приведут к увеличению числа жертв среди гражданского населения, отмечают в ISW, поскольку Москва увеличивает размер и тип боеприпасов во время атак по Украине.

