РФ може посилити удари, бо накопичила БпЛА та ракети перед самітом на Алясці – ISW
Росія використовувала підготовку до зустрічі на Алясці для накопичення безпілотників і ракет, зменшуючи кількість ударів на території України, щоб представити себе адміністрації США як сумлінного перемовника.
Про це повідомляє Інститут з вивчення війни (ISW) після серії ударів по Україні 27-28 серпня, яка була найбільшою з 15 серпня саміту США-Росія на Алясці.
Удари по Україні – оцінка ISW
В ISW припускають, що Російська Федерація може посилити удари по Україні в найближчі тижні, щоб скористатися запасом ракет і безпілотників, накопиченим за тижні, що передували зустрічі на Алясці.
Ймовірно, Росія відновлює більш масштабну кампанію для завдання ударів по інфраструктурі України до осені та зими, щоб підірвати волю Києва продовжувати боротися з російською агресією, вважають в ISW.
Російські масовані удари призводитимуть до збільшення кількості жертв серед цивільного населення, зазначають в ISW, оскільки Москва збільшує розмір і тип боєприпасів під час атак по Україні.