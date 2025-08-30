30 серпня у Львові вбили Андрія Парубія – колишнього голову Верховної Ради України.

Факти ICTV зібрали все, що відомо про біографію Андрія Парубія.

Андрій Парубій: біографія вбитого

Андрій Парубій народився 31 січня 1971 року в Червонограді на Львівщині (із 26 вересня 2024 року – Шептицький, – Ред.).

У 1994 році закінчив Львівський державний університет ім. Франка. Згодом вступив на аспірантуру. Навчався на кафедрі політології та соціології Національного університету Львівська політехніка.

Наприкінці 1980-х років активно брав участь у громадсько-політичної діяльності. У 1988 році очолив молодіжну організацію Спадщина, був учасником національно-визвольного руху, організатором перших мітингів у Львові.

У 1991 році став одним із засновників Соціал-національної партії України, яка у 2004 році була перейменована на ВО Свобода.

Політична діяльність Андрія Парубія

З 1990 року Парубій був депутатом Львівської обласної ради, пізніше – депутатом Львівської міськради. З 2007 року став народним депутатом України VI скликання від блоку Наша Україна – Народна самооборона.

У різні роки представляв партії Наша Україна, Батьківщина, Народний фронт та Європейська солідарність.

У 2014 році був призначений на посаду секретаря РНБО, а вже в грудні того ж року обійняв посаду першого віцеспікера Верховної Ради. З квітня 2016-го по серпень 2019 року очолював український парламент.

Під час Євромайдану Парубій виконував обов’язки коменданта Майдану та керівника Самооборони.

Визнання та нагороди

Політик був активним учасником Помаранчевої революції, нагороджений орденом За заслуги ІІІ ступеня та почесною грамотою президента України.

Родина

Андрій Парубій був одружений, виховував доньку Ярину.

30 серпня 2025 року Андрій Парубій був застрелений у спальному районі Львова.

