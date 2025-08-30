У Львові вбили колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія. Це сталося у суботу, 30 серпня.

У поліції спершу не назвали імені жертви. Згодом смерть Парубія підтвердив керівник Львівської ОВА Максим Козицький.

Вбито Андрія Парубія: що відомо

За даними Нацполіції, близько опівдня надійшло повідомлення на 102 про стрілянину в Сихівському районі Львова.

Попередньо, Андрій Парубій загинув на місці внаслідок зазнаних травм. Правоохоронці поки не повідомляють імені жертви.

– Внаслідок зазнаних травм потерпілий загинув на місці. Встановлено, що загиблий – відомий громадський та політичний діяч 1971 року народження, – повідомили у Нацполіції.

Правоохоронці вживають усіх заходів для встановлення особи стрільця та місця його перебування. Всі деталі будуть розголошуватися у порядку та обсязі, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством.

Окремо Максим Козицький повідомив, що Парубій помер до приїзду медиків. На Львівщині розшукують стрільця, який вистрелив у колишнього голову парламенту.

За даними місцевих ЗМІ, у політика стріляв кілер, замаскований під кур’єра служби доставки Глово.

Президент Володимир Зеленський також підтвердив загибель Парубія. Він повідомив, що отримав доповідь від генпрокурора Руслана Кравченка та глави МВС Ігоря Клименка.

– Мої співчуття рідним та близьким. Всі необхідні сили й засоби залучені до розслідування та пошуку вбивці, – повідомив глава держави.

Міський голова Львова Андрій Садовий зазначив, що сьогодні найважливіше – щоб правоохоронні органи знайшли вбивцю та з’ясували всі обставини. Він назвав це питанням безпеки країні, що веде війну.

Андрій Парубій: біографія

Андрій Парубій народився у 1971 році у місті Шептицький, що на Львівщині. Він здобув вищу освіту у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

З 1994 року активно залучався до політичної діяльності, ставши одним із засновників Соціал-національної партії України, яка згодом трансформувалася у ВО Свобода. У 2004 році Парубій брав участь у Помаранчевій революції, а у 2013-2014 роках — у Революції Гідності.

У 2014-му Андрій Парубій був призначений Секретарем РНБО. У 2016-2019 роках обіймав посаду голови Верховної Ради. У 2019-му обрався до українського парламенту від партії Європейська Солідарність.

Протягом своєї політичної кар’єри Парубій активно відстоював національні інтереси України, зокрема в питаннях національної безпеки та євроатлантичної інтеграції.

