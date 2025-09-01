Депутаты инициировали возобновление прямых трансляций заседаний Рады
В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления №13719, предусматривающий возобновление прямых трансляций заседаний парламента телеканалом Рада.
Об этом стало известно с сайта парламента.
Постановление №13719: что известно
Инициаторами проекта постановления №13719 является группа народных депутатов.
Проект постановления предусматривает уточнение порядка обеспечения открытости парламентской деятельности в условиях военного положения.
Депутаты предлагают, чтобы телеканал Рада в прямом эфире транслировал пленарные заседания парламента.
Также постановление предусматривает отмену запрета присутствующим на заседании распространять информацию о его начале, ходе и принятых решениях раньше, чем через час после объявления перерыва.
Кроме того, уточняется вопрос организации официальных выступлений и заявлений руководства Верховной Рады и брифингов депутатов.
Авторы проекта считают, что принятие постановления обеспечит надлежащий уровень открытости и прозрачности деятельности Верховной Рады, что будет способствовать укреплению доверия граждан к парламенту и повышению эффективности взаимодействия со СМИ.
Напомним, что прямые трансляции заседаний Верховной Рады Украины были приостановлены в феврале 2022 года из-за начала полномасштабного вторжения России и угрозы безопасности парламентариев и здания парламента.
Соответствующее постановление было принято с целью обеспечения национальной безопасности и ограничения публичного доступа к пленарным заседаниям в критический период военного положения.