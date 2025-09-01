В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления №13719, предусматривающий возобновление прямых трансляций заседаний парламента телеканалом Рада.

Об этом стало известно с сайта парламента.

Постановление №13719: что известно

Инициаторами проекта постановления №13719 является группа народных депутатов.

Сейчас смотрят

Проект постановления предусматривает уточнение порядка обеспечения открытости парламентской деятельности в условиях военного положения.

Депутаты предлагают, чтобы телеканал Рада в прямом эфире транслировал пленарные заседания парламента.

Также постановление предусматривает отмену запрета присутствующим на заседании распространять информацию о его начале, ходе и принятых решениях раньше, чем через час после объявления перерыва.

Кроме того, уточняется вопрос организации официальных выступлений и заявлений руководства Верховной Рады и брифингов депутатов.

Авторы проекта считают, что принятие постановления обеспечит надлежащий уровень открытости и прозрачности деятельности Верховной Рады, что будет способствовать укреплению доверия граждан к парламенту и повышению эффективности взаимодействия со СМИ.

Напомним, что прямые трансляции заседаний Верховной Рады Украины были приостановлены в феврале 2022 года из-за начала полномасштабного вторжения России и угрозы безопасности парламентариев и здания парламента.

Соответствующее постановление было принято с целью обеспечения национальной безопасности и ограничения публичного доступа к пленарным заседаниям в критический период военного положения.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.